El gobernador Ahmad Lutfi reveló el importante papel de la prensa para su gobierno

Solo (Antara) – Java central – El gobernador Ahmad Luthfi reveló el importante papel de la prensa o los medios de comunicación para las ruedas de su gobierno.

Mientras asistía al evento nocturno de la Asociación de Periodistas Indonesios (PWI) en Taman Balekambang, Solo, Java Central, el sábado, Lutfi dijo que la presencia de la prensa no era solo como entrega de información y educación, sino también como proveedor de críticas y sugerencias para el gobierno.

Además, al construir Java Central, siempre lleva una asociación o un gobierno de cooperación. El gobierno provincial de la Java central no solo incluye elementos del gobierno, figuras, comunidades y académicos, sino que también trabaja junto con la prensa.

«Nuestras personas de prensa se aferran a enseñar a la comunidad, así como a las críticas constructivas», dijo.

Lutfi explicó que la prensa era uno de los pilares de la democracia. La libertad de la prensa relacionada con el derecho a buscar, obtener, obtener, obtener ideas e información está constitucionalmente garantizada y regulada por leyes en Indonesia.

Es por eso que la cooperación entre el gobierno y la gente de la prensa es una prioridad debido a este papel porque las personas de la prensa pueden desempeñar un papel en unir la comunicación del gobierno con la comunidad.

Según Lutfi, el gobierno también puede dar programas, políticas y educación a la comunidad a través de la gente de la prensa.

En la ocasión, Lutfi también felicitó a la Junta Central de PWI 2025-2030. Espera que la nueva administración pueda realizar bien el mandato.

Mientras tanto, el presidente central de PWI, Akhmad Munir, dijo que la noche de Silaturasa era parte de una serie de eventos de inauguración en la gestión central de PWI de 2025-2030. La ciudad de Surakarta fue elegida porque la historia de PWI nació en la ciudad.

«Esta inauguración se llevó a cabo en el Monumento de la Prensa Nacional. Pwi nació en esta ciudad, queremos la historia del nacimiento de PWI con el espíritu de unidad y lucha. Además, PWI se ha dividido casi los últimos dos años», dijo.

A través del evento, también espera continuar ofreciendo entusiasmo para contribuir a capacitar a la nación y al desarrollo.

«Gracias por la atención del gobierno provincial de Java Central y el Ayuntamiento de Surakarta que nos trajo entusiasmo, PWI apoyó al gobernador de Java Central en desarrollo en Java Central», dijo.