El fuego sumur de la gente en Blora derrotó a una persona

SEMARANG (Antara) – Jefe de la División División de RSUD Dr. R. Soetijono Blora, Dr. Farida Laela, confirmó que una persona fue asesinada y cuatro víctimas en un incendio grave afectaron a una comunidad por la comunidad en Hamlet Gendono, aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, regencia Blora, Central Java, domingo (8/17) por la tarde.

«Sobre la base del registro de IGD, una persona murió y cuatro residentes sufrieron quemaduras del 70-90 por ciento. Actualmente, las lesiones están en el proceso de referencia», dijo Farida cuando se reunió en Blora el domingo.

El jefe de las relaciones públicas de la policía de Blora, AKP Gembong Widodo, explicó que el incidente comenzó alrededor de las 12.30 pm cuando los residentes se mudaron. Pero a las 12.51 WIB, el bien experimentado una erupción que causó una gran participación y se extendió a la Olieboortpunt.

«Las llamas se ampliaron e inundaron el área de perforación. Los residentes entraron en pánico y se extendieron para salvarse», dijo AKP Gembong.

El fuego ascendente todavía está ocupado con el negro. Se desplegaron un total de cinco camiones de bomberos en la ubicación.

El incendio todavía está ardiendo y el oficial conjunto continúa tratando de manejar el lugar.

La policía también instaló líneas policiales y realizó una investigación con respecto a la causa exacta del incidente ilegal de incendio de Olieblu.