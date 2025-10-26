El flashmob «Armonía del encanto del batik» de Magelang rompe el récord mundial MURI

Magelang (ANTARA) – La ciudad de Magelang logró el domingo un logro al romper el récord mundial MURI a través de un colosal flash mob titulado «Armonía del encanto del batik».

Un comunicado de prensa de la sección Prokompim del Ayuntamiento de Magelang en Magelang afirmó el domingo que el evento en la plaza de Jalan Pemuda o el área «Chinatown» de la ciudad de Magelang superó los participantes previstos al exhibir a más de 15.000 bailarines y mostrar alrededor de 2.000 motivos diferentes de telas de batik.

Este logro fue registrado oficialmente por el Museo Indonesio de Récords Mundiales (MURI) como la categoría «Iniciador del baile con más motivos de batik». MURI confirmó este récord como récord mundial, no sólo como récord nacional.

El director de MURI Central Java, Ari Andriani, confirmó el fantástico aumento en comparación con el objetivo original.

El comité propuso 10.000 participantes y 1.000 motivos.

“Después de verificarlo dos veces debido al extraordinario entusiasmo de los participantes, descubrimos que había 15.000 participantes que bailaban con unos 2.000 motivos de tela batik raídos”, dijo.

Su partido confirmó específicamente el logro del gobierno de la ciudad de Magelang como el récord mundial número 12.474. Este logro se materializó en forma de un certificado de distinción presentado directamente al alcalde de Magelang, Damar Prasetyono.

El alcalde Damar Prasetyono expresó su emoción y orgullo por el entusiasmo de las personas que participaron en el evento.

Además, afirmó, este evento colosal se preparó en poco tiempo, es decir, dos semanas.

Es optimista y cree que esta ola de entusiasmo será una gran ventaja para el progreso de la ciudad.

«Soy muy optimista: la ciudad de Magelang se convertirá en el epicentro, se convertirá en el centro de gravedad en todas las zonas», afirmó.

Espera que este gran evento aumente el atractivo de la ciudad de Magelang a los ojos nacionales e internacionales.

«Espero que con eventos como este a escala nacional, muchas personas lleguen a conocer el potencial de la ciudad de Magelang y, eventualmente, la gente acuda en masa a la ciudad de Magelang», dijo.

El Secretario Regional de la ciudad de Magelang como jefe de los organizadores de esta actividad, Hamzah Kholifi, enfatizó que esta actividad tiene como objetivo afirmar el batik como símbolo de armonía, creatividad y orgullo colectivo de los residentes de Magelang, y fomentar el empoderamiento de la economía creativa local.

Este flash mob une a varios elementos de la sociedad, desde empleados gubernamentales (ASN), estudiantes, TNI, Polri, hasta mipymes y comunidades creativas, todos bailando al mismo tiempo como una forma de solidaridad cultural.

