El fiscal público de Sidik afirmó la corrupción en la minería de tierras propiedad de Bulog Semarang

SEMARANG (Antara) – La Oficina de la Ciudad de Semarang ha realizado una investigación sobre supuestos casos de corrupción minera en tierras que es propiedad del bullog del estado de Semarang Bulog que provocó que las finanzas estatales de Rp4.6 mil millones de daños.

El jefe de la sección de delitos especiales de Justice Oficial de Justice de Semarang City, Agus Sonaryo, en Semarang, Central Java, dijo el miércoles que tres personas fueron mencionadas como sospechosas en el presunto caso penal.

«Los actos criminales de criminalización de la superficie terrestre en el subdivre de almacén Bulog Randugarut», dijo.

Dijo que de los tres que estaban establecidos, dos de ellos eran el ciudadano del ciudadano. «Otro sospechoso es una fiesta privada», agregó.

Agus explicó que el crimen era en forma de minerales de clase C de minería en el país propiedad de Bulog.

Según AGU, uno de los sospechosos fue el líder de la compañía que tomó una licencia comercial minera y realizó actividades de explotación en el país propiedad de Bulog.

Los dos ASNS mencionados como sospechosos eran funcionarios del gobierno que emitieron la licencia comercial minera.

Dijo que había 155 mil metros cúbicos de tierra en la tierra Van Bulog que también fue extraída y vendida.

La minería que tuvo lugar en el período 2015 a 2018, continuó, resultó en pérdidas estatales que alcanzaron Rp4.5 mil millones

Con respecto a tres sospechosos, Agus agregó que dos personas habían estado detenidas en el Centro de Detención Semarang y Lapas. Mientras que otro sospechoso por razones de salud es el propietario de una ciudad.