El Festival Wali Setaman 2025 es una forma de colaboración de la UMS para construir una aldea Eduwisata en la ciudad de Magelang.

Magelang (ANTARA) – Una atmósfera ruidosa y entusiasta coloreó un pequeño valle verde en la aldea de North Rejowinangun, ciudad de Magelang, el sábado por la mañana (25/10), cuando se celebró por primera vez el Festival Wali Setaman 2025.

Esta actividad es un impulso importante para los residentes locales en el desarrollo de su área como una aldea de turismo educativo basado en el medio ambiente y la cultura, en línea con el nombre Wali Setaman, es decir, Healthy, Resilient and Independent Environmental Insights.

El festival se inauguró de manera animada con la actuación de la Banda de Tambores del Jardín de Infancia Al Iman, seguida de gimnasia con las madres y un concurso de colorear para niños en edad preescolar con la entusiasta participación de la comunidad local. Una serie de representaciones de arte tradicional también animan el ambiente y crean un sentimiento de solidaridad y alegría típico de un pueblo.

Este festival se llevó a cabo gracias al apoyo y la sinergia entre la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) con el apoyo total del Programa Match Fund 2025 (Dirección General de Investigación y Desarrollo, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología), el Servicio de Vivienda y Asentamiento de la ciudad de Magelang (Disperkim) y el Foro de Comunicación Wali Setaman (Forkom Wali Setaman).

Este festival fue dirigido por Wisnu Setiawan, ST, M.Arch., Ph.D., del Programa de Estudios de Arquitectura de la UMS. Las actividades comenzaron con diversas capacitaciones, como capacitación sobre gestión de aldeas turísticas, creación de medios de marketing digital, evaluación comparativa de la gobernanza, creación de paquetes turísticos, desarrollo de prototipos inteligentes de casas hidropónicas y desarrollo de un centro de información turística.

«El Festival Wali Setaman es la culminación de una serie de actividades de Servicio Comunitario (PkM) que tienen como objetivo fortalecer la capacidad de los residentes, expandir la economía creativa, así como la educación y la gestión del área centrada en el medio ambiente», dijo Vishnu.

El Festival Wali Setaman concluyó con las actuaciones de tres de los mejores artistas de la zona, Kobro Siswo Kridomudo, Dayakan Cahyo Kencono y Warokan Cahyo Kencono.

A través de este festival, se espera que el área de Wali Setaman sea cada vez más conocida como un destino de turismo educativo urbano inclusivo, amigable para los niños y sostenible.

«Con el apoyo de todas las partes, se espera que Wali Setaman se convierta en un modelo de aldea de eduturismo urbano que inspire a otras regiones de Indonesia», añadió Wisnu.

El vicealcalde de Magelang, Dr. Sri Harso, M.Kes, Sp.S., y Evin Septa Haryanto Kamil, SH, como presidente de la ciudad de Magelang del DPRD, expresaron específicamente su gran agradecimiento por el espíritu de cooperación mutua entre comunidades y la cooperación interinstitucional que existía en esta actividad.

El teniente de alcalde de Magelang destacó la iniciativa de los residentes de construir una aldea turística orientada a los niños y orientada al medio ambiente, en consonancia con la dirección de desarrollo de la ciudad de Magelang como ciudad competitiva y sostenible.

«Los residentes de Wali Setaman demuestran que el desarrollo urbano también puede crecer a partir de la participación y la creatividad de la comunidad», afirmó.

En este sentido, el presidente del DPRD de Magelang añadió que este tipo de actividad no sólo fortalece el sentido de pertenencia de los residentes, sino que también abre nuevas oportunidades económicas basadas en el turismo local.

«Tenemos la esperanza de que el Festival Wali Setaman pueda convertirse en una agenda regular que fortalezca la identidad regional y al mismo tiempo aumente el empoderamiento y el bienestar de la comunidad», dijo.