El Festival de Teatro de Semarang revive el espacio de expresión y reflexión sobre las artes escénicas

Varios actores del Teatro Emper Kampus representaron una representación teatral titulada Un trozo de silla en el Festival de Teatro de Semarang en el Parque Cultural Raden Saleh, Semarang, Java Central, el domingo (26/10/2025). La Oficina de Cultura y Turismo de la ciudad de Semarang organizó el primer festival al que asistieron seis grupos de teatro de diferentes generaciones, con el objetivo de revivir la esencia del teatro como espacio de reflexión y expresión creativa y convertirse en un foro para que los artistas de teatro se comuniquen entre sí, presenten ideas y aprecien obras de artes escénicas. ENTRE FOTOS/Significado Zaezar/tom.