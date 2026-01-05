El ex director del Banco Jateng dijo que el caso de presunta corrupción fue considerado un delito bancario.

Semarang (ANTARA) – El ex director ejecutivo del Bank Jateng, Supriyatno, dijo que el caso de presunta corrupción en la provisión de líneas de crédito a PT Sritex, en el que estuvo involucrado como sospechoso, debería incluirse en el ámbito de los delitos bancarios.

«La acusación de la fiscalía no es clara, completa y exhaustiva», dijo Supriyatno el lunes a través de su asesor legal, Yudi Rianto, mientras presentaba una objeción durante un juicio en el Tribunal Penal contra la Corrupción de Semarang.

Según él, el fiscal alegó que Supriyatno había aprobado cuatro veces un memorando de análisis de crédito para PT Sritex por valor de 400 mil millones de IDR.

Al aprobar el crédito, que se consideró que había causado problemas, continuó, se consideró que el sospechoso había violado el principio de precaución.

«La ley bancaria ya regula el principio de precaución», afirmó durante la audiencia presidida por el juez principal Rommel Franciskus Tampunolon.

Según él, las sanciones impuestas por esta violación fueron sanciones administrativas y no un acto criminal de corrupción.

Dijo que no hubo conflicto de intereses ni compensación oculta que recibió el acusado por otorgar crédito a PT Sritex.

Sobre la base de esta descripción, continuó, el Tribunal de Corrupción de Semarang no tiene competencia para conocer de este caso y solicita que el acusado sea absuelto de todos los cargos.

A partir de las objeciones del sospechoso, el comité judicial ha dado al fiscal la oportunidad de responder durante el próximo juicio.

En el caso de presunta corrupción en la concesión de crédito a PT Sritex, se consideró que el ex director del Bank Jateng, Supriyatno, había causado pérdidas estatales de 502.000 millones de rupias.

