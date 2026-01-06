El ex director del Banco DKI destacó que el banco que otorgó crédito a Sritex fue en realidad la víctima

Semarang (ANTARA) – El exdirector de Crédito y Finanzas para MiPyME del Banco DKI Babay Farid Wazadi afirmó que el banco que otorgó crédito a PT Sritex, lo que provocó problemas legales, fue en realidad la víctima.

«Este banco es una víctima. Si es una víctima, ¿por qué es un acusado?», dijo Babay el martes al expresar su objeción a la acusación del fiscal en un juicio de seguimiento en el Tribunal de Corrupción del Tribunal de Distrito de Semarang, Java Central.

Según él, primero debería haberse resuelto el problema de PT Sritex como raíz del problema.

Babay explicó que los bancos otorgan crédito a una empresa basándose en sus informes financieros. En realidad, los informes financieros son preparados, auditados y auditados por el emisor.

Dijo que el juicio del presunto caso de corrupción de PT Sritex decidió el destino de la nación. En el sector bancario, el mal crédito es un riesgo que enfrentan los bancos.

«No hay ningún banco en el mundo cuyo NPL (mal crédito) sea cero», afirmó durante la audiencia presidida por el juez principal Rommel Franciskus Tampunolon.

Por lo tanto, continuó diciendo que no todos los préstamos incobrables con tasas altas deberían ser punibles.

Basándose en la acusación incompleta e incorrecta del fiscal, el sospechoso pidió al juez que lo absolviera de todos los cargos.

El exdirector de Crédito y Finanzas para MiPyME del Banco DKI Babay Farid Wazadi es el acusado en el caso de concesión de líneas de crédito que provocaron pérdidas financieras del Estado de hasta 1,3 billones de IDR.

El mal crédito de PT Sritex con el Banco DKI ascendió a 180 mil millones de IDR.