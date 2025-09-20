El evento «Semarang 10k 2025» se centra en 3.000 corredores

Semarang (Antara) -El evento de ejecución «Semarang 10k 2025» se centra en 3.000 corredores, o más que eventos comparables en el año anterior que alcanzaron un total de 2,500 participantes.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, acordó el viernes que Semarang 10k se ha convertido en una agenda muy importante para la ciudad de Semarang.

«No solo como un evento deportivo que abre el camino para el progreso del ‘turismo deportivo’ de Semarang, este evento también es un impulso para mostrar la identidad de la ciudad incluida, activa y llena de entusiasmo», dijo en el lanzamiento de «Semarang 10k 2025».

También enfatizó que el apoyo del Consejo de la Ciudad de Semarang, que oscila en términos de instalaciones, licencias, a la coordinación del sectorial cruzado, para que cada participante pueda sentir la mejor experiencia.

«La ciudad de Semarang ciertamente siempre está lista para dar la bienvenida cálidamente a los corredores Semarang 10K, porque este evento está orgulloso de los residentes de Semarang», dijo.

Agustina incluso invitó a los corredores a prepararse para venir a la ciudad de Semarang para disfrutar de la belleza de los destinos turísticos existentes.

El editor adjunto -en el principal en el diario Kompas Adi Prinantyo dijo que durante los dos años anteriores aumentó constantemente el tema «Paso su límite» para invitar a los participantes a continuar, incluso aumentar las limitaciones en sí mismas.

Esta vez, «Semarang 10k 2025» repitió el tema «propietario del juego» como una exclamación para dominar los desafíos.

Explicó que la selección de rutas planas para cada corredor ofrece la oportunidad de usar más fácil y más consistente y más consistente.

«Es por eso que hemos desafiado a todos los corredores a romper el récord de ‘Course Road Breaker’ que el año pasado Odekta Naibaho se registró en 34 minutos durante 45 segundos», dijo.

También presentó la actualización «Semarang 10k 2025», a saber, la presencia de Semarang 10k Calified Match, creó un programa como una forma de agradecimiento para los corredores rápidos que habían mostrado su mejor rendimiento en 2024.

«Con este programa, los corredores más rápidos en Semarang 10k 2024 obtienen un exclusivo» bloqueo garantizado «, exclusivo en el evento de este año», dijo.

El registro del registro de participantes «Semarang 10k 2025» se abre de inmediato y se tomó el «paquete de carreras», se planifica el 13 de diciembre de 2025, mientras que el evento el 14 de diciembre.

«Cada participante tuvo la oportunidad de traer un precio total de RP a casa», dijo Adi.

Lea también: Evento «Correr con el antiguo Target 600 participantes