El estudio de UMS tafsir analiza reflexiones sobre la naturaleza y el más allá en Surat Al-Mursalat

Solo (ANTARA) – El estudio en línea Tafsir de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) continúa su estudio discutiendo el versículo 25 de Surah Al-Mursalat hasta el final sobre la naturaleza y el más allá.

El estudio presentado por el Dr. Ainur Rha’in, S.Th.I, M.Th., en Solo, Java Central, invitó este jueves a la congregación a reflexionar sobre la grandeza de Allah SWT en la creación de la tierra, así como una advertencia a las personas que descuidan los signos de Su poder.

Al analizar los versículos 25 – 28, el Dr. Ainur Rha’in, S.Th.I, M.Th., explica que Dios ha hecho de la tierra un lugar de reunión para todos los seres vivos, tanto los que todavía están vivos como los que han muerto.

«La palabra kifatan en este verso muestra que la tierra es capaz de albergar todo, tanto el mundo natural como el reino barzakh. El lugar es el mismo, pero las dimensiones son diferentes», dijo.

Además, afirma que este versículo también contiene señales científicas que demuestran la perfección de la creación de Dios. Implícito en las palabras (altas montañas) y (agua dulce que Dios da) está el equilibrio del ecosistema creado por Dios SWT.

«Las montañas y el agua no son una coincidencia. Son parte del sunnatullah del sistema natural que Alá ha establecido para sustentar la vida. Así que, ¡ay de aquellos que destruyan ese orden!», dijo Roin.

Los versículos 29 al 34 describen los horrores del infierno mencionados en el Corán.

«Las chispas del infierno son más altas que los rascacielos del mundo. Si la gente tiene miedo del calor de un pequeño incendio, ¿qué pasa con el calor del infierno que se dispara como grandes chispas?» le recordó.

La estatua nos recuerda que la gente no debe dejarse guiar por el esplendor del mundo y olvidarse del más allá.

Pasando a los versículos 35-37, se explica que en el Día del Juicio no habrá lugar para discutir o poner excusas. Las bocas humanas están cerradas, mientras que partes del cuerpo presenciarán cada acto.

«Ese día fue el momento en que la verdad se reveló plenamente. Ya no eran palabras las que hablaban, sino pruebas reales de caridad», explicó.

En los versículos 38 y 39, el día del juicio se llama Yaum al-Fashl (Día del Juicio). Todas las personas se reunirán sin poder excepto con la ayuda de Allah SWT.

«Somos seres débiles. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Por lo tanto, no seas arrogante acerca de una posición, conocimiento o poder que es sólo temporal», aconsejó Roin.

En el versículo 40 hasta el final, Ustadz Ainur Roin explica que las personas piadosas disfrutarán de los placeres del cielo, en una sombra sombreada con manantiales. Por otro lado, aquellos que buscan el cielo en la tierra cosecharán arrepentimientos.

Mientras tanto, el último verso menciona a los mujrim (criminales) y a las personas que descuidan realizar sus oraciones. Allah llevará a cabo el cálculo con mucho cuidado, especialmente en lo que respecta a la práctica de la oración, que es la medida más importante de la fe.

El estudio concluye con una invitación a los musulmanes a hacer de la naturaleza un signo de la grandeza de Dios, y no sólo un objeto de investigación científica.

“La tierra, el agua y el aire no son sólo fenómenos físicos, sino versículos de Dios que deben impulsarnos a someternos y agradecidos”, concluyó el docente de la UMS.