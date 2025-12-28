El estudio de la UMS Tafsir analiza los versículos 82-86 de Surah Al-Baqarah, un reflejo de los musulmanes a través de la historia de Bani Israel

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) presenta otro estudio en línea de Tafsir entregado por el Dr. Ainur Rha’in, S.Th.I., M.Th.I., con una discusión de los versículos 82-86 de Surah Al-Baqarah.

Al comienzo de la presentación del material, Rhain explicó la definición de fe y buenas obras a través del versículo 82 de Surah Al-Baqarah. Explicó que la fe es creer en Allah, los Ángeles, Sus Libros, Mensajeros, el Día del Juicio y qadha y qadar. Según At-Tirmidhi, la fe tiene 77 tipos, seis pilares de fe y 71 ramas de fe.

Aunque la definición de obras de rectitud en el versículo 82 no se limita solo a las prácticas rituales ceremoniales, todas las acciones realizadas con sinceridad y con la esperanza de complacer a Allah SWT también pueden denominarse obras de rectitud.

Rhain enfatizó que estas dos cosas son la clave para que los siervos entren al cielo.

«Estas dos cosas son la clave para que los musulmanes entren al cielo de Allah SWT», dijo.

En el versículo 83, Allah Kembali cuenta la naturaleza de los hijos de Israel que son negligentes en la promesa a Allah SWT.

Allah SWT recordó a los Hijos de Israel que no negaran la promesa que habían acordado. Ese versículo establece el contenido del acuerdo alcanzado, incluyendo:

1. No puedes tratar con Allah.

2. Ser dedicado a ambos padres

3. Haz el bien a los miembros de tu familia

4. Ayudar a los huérfanos

5. Ayudar a los pobres

6. Dile cosas buenas a la gente

7. Establecer oración

Los hijos de Israel están acostumbrados a matarse unos a otros y expulsar a sus hermanos a causa de su propio ego. Es por eso que Dios les recuerda en el versículo 84 que eviten sus malos hábitos todo el tiempo. El asesinato es también una forma de incredulidad del sirviente.

Rha’in señaló algunos fenómenos palestinos que actualmente ocurren como parte de las costumbres del pueblo de Israel.

«El fenómeno en Palestina es ahora un viejo fenómeno que ha resurgido. Vienen a un lugar, lo controlan y expulsan a los habitantes originales de ese lugar», dijo.

Además, el versículo 85 explica la fuerte crítica de Allah SWT a los hijos de Israel que fueron selectivos en la implementación de la Sharia de Allah. Eligieron la Sharia que pensaron que podría beneficiarles.

En este versículo, Rha’in compara la naturaleza selectiva de la nación de Israel en ese momento con el estado actual de la sociedad musulmana, que está comenzando a volverse selectiva en la implementación de la ley de Allah.

«La comunidad islámica actualmente se atreve a hacer cumplir la ley en comunidades pequeñas, pero cuando se enfrentan a problemas en comunidades grandes (funcionarios/gente rica) no se atreven a hacer cumplir la ley», explicó.

Finalmente, el versículo 86 explica que los Hijos de Israel prometieron o sacrificaron la otra vida en pos de la felicidad mundana. Por incredulidad, rompiendo el pacto con Dios y rechazando la verdad. Ellos también reciben un castigo en forma de castigo que no se alivia en absoluto.

Finalmente, Rha’in aconsejó a la gente que sometiera la lógica y el ego y priorizara la fe. Porque las enseñanzas de Dios son mucho mejores que los sueños humanos. Nunca uses la lógica para derrotar las enseñanzas islámicas con el deseo y el ego.