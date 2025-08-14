El estudio de interpretación de UMS recuerda a los musulmanes que se protejan contra la interrupción de Jin por la fe y la piedad

Solo (Antara) – Surah al -Jin se volvió único porque se mencionó de inmediato sobre la base del sujeto, a saber, sobre el Jinn. Según los maestros de la religión islámica (FAI) UMS UST FACULTY. El Dr. Ainur Rha’in, S.Th.I., M.Th.I., esta carta revela las condiciones, pensamientos, creencias e interacciones del genio, tanto con el colega Jinn, las personas y con Dios.

«En general, esta carta aprende una interacción saludable entre las personas y Jinn», dijo, el jueves, cuando se convirtió en orador en el estudio de la Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) (UMS) en solo, Java Central.

Aunque los versos del Corán a veces están en forma de historias (Khabar), continúa ainur, el contenido aún contiene órdenes (raras) y prohibidas (Nawahi) de Allah. Es por eso que se les pide a los musulmanes que hagan el Corán y el Hadith como la referencia más importante para comprender el fenómeno de Jinn, no una fuente fuera de los dos que no ha sido una verdad garantizada.

Ainur comentó dos versiones de la razón del descenso (Asbabun Nuzul) de la carta de al-Jin. En primer lugar, los eventos de un grupo de Jin el Mensajero de Allah (que la paz sea él) escuchó el Corán leyendo al comienzo del amanecer, y fueron retenidos en la belleza de su pronunciación y su contenido a los Jinn. En segundo lugar, el momento de la predicación del Profeta en Thaif fue fuertemente rechazado por su pueblo, pero abrió la puerta de la predicación para el Jin que escuchó su conferencia.

«La importante lección de aquí es que, cuando la predicación se cierra en una puerta, Allah abrirá la otra puerta.

Afirmó que Jin era una criatura de Dios de un fuego muy caliente, un maravilloso hombre, y tenía que adorarlo. Jin se divide en creyentes y no creyentes. Ainur menciona a Jin Kafir se llama demonio y su líder es demonios.

Ainur ofrece orientación para protegerse contra Jinn y Demons. El primero es fortalecer la fe y la piedad, porque será protegido por él con Dios. Salat, ayunar, leer el Corán y Dhikr se convierte en el fuerte más importante.

También argumentó por Ruqyah mientras leía cartas como al-ikhlas, al-falaq, an-nas y el último verso de al-baqarah.

«El punto es que estamos seguros de que el Jinn no tiene poder, todo el poder solo pertenece a Dios», dijo el maestro de los Fai Ums.

Además, mantener la limpieza del medio ambiente es una de las precauciones, porque Jin está feliz de estar en un lugar sucio o descuidado. Evitar el ritual de ofertas u otro comportamiento de Shirk también es una obligación, porque la inmoralidad puede abrir la entrada para Satanás.

Ainur recordó que Jinn no jugó ningún papel en los fenómenos naturales o la tecnología moderna, como creían algunas personas.

«Jinn no los ha designado, sino por la ley física que Dios ha establecido», dijo, enfatizando la importancia de comprender los versos de Kauniah.

También critica la práctica de buscar dedicación, departamento o curación a través de la ayuda de genio. Según él, aunque se llama ‘ciencia blanca’, todavía hay condiciones que violan el Shari’a cuando se trata del genio.

«El califa en la tierra es un humano, no un genio.

El último mensaje de Ainur es que los musulmanes no se desesperan en la predicación a pesar del rechazo. Hizo hincapié en que la propaganda del profeta Mahoma no solo fue escuchada por la gente, sino también por los Jinn. Eso significa que la bondad encontrará la forma de llegar al destino.