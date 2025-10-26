El espíritu de UMS Shabran Devotion revive el estudio de Al-Manar

Solo (ANTARA) – La mezquita Al-Manar en la aldea de Beriwit, distrito de Murung, ciudad de Puruk Cahu, Kalimantan central, vuelve a estar animada después de una larga pausa. El Liderazgo Regional de Muhammadiyah (PDM), Murung Raya, celebró una recitación mensual de rutina a la que asistieron residentes de Muhammadiyah y la comunidad circundante.

La recitación fue presentada por Muhammad Al Hafidz, S.Ag, un estudiante que trabaja en Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), quien actualmente lleva a cabo sus deberes misioneros como Dai del Instituto Da’wah de la Comunidad de Liderazgo Central Muhammadiyah (LDK) en Murung Raya, Kalimantan Central.

Al Hafidz invitó a la congregación a revitalizar el papel de la mezquita como centro para el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la hermandad islámica.

«La mezquita de Al-Manar debería convertirse en un centro de luz para el conocimiento y la predicación islámicos avanzados. A partir de aquí, el espíritu del Islam y la solidaridad entre la gente puede crecer nuevamente», dijo.

Al Hafidz dijo que la atmósfera de la recitación fue solemne y cálida. La congregación participó con entusiasmo en cada serie de eventos que estuvieron llenos de valores espirituales y motivación para predicar.

La actividad realizada el lunes por la noche (10 de junio), continuó, fue el primer paso para revivir la tradición de la recitación regular en el área de Murung Raya PDM.

“A través de la dedicación de los estudiantes de la UMS Shabran que son miembros de la red de ministros juveniles LDK Muhammadiyah, PDM Murung Raya reafirma su compromiso de construir una sociedad de conocimiento, moralidad y progreso en la Tierra Tana Malai Tolung Lingu, una tierra donde las personas viven, crecen y se ayudan mutuamente”, dijo.