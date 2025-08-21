SEMARANG (Antara) – PT Perusaan Gas Negara TBK (PGN) se esfuerza por ofrecer gas natural para satisfacer las necesidades del Ministerio de Defensa (Kemenhan) y el Ejército Nacional Indonesio (TNI).

El Ministerio de Defensa y la Cooperación de PGN se inauguraron firmando un acuerdo conjunto el martes (8/19) y continuando la cooperación que se había establecido bien desde 2018.

El Director del Ministerio Strong del Mariscal Tni H. Haryanto dijo en un comunicado en Semarang el jueves que el uso de gas natural como energía eficiente está en línea con el programa de eficiencia del gobierno.

«El gobierno espera la eficiencia en el uso del presupuesto. Por lo tanto, esperamos que el papel de PGN pueda ofrecer energía alternativa para satisfacer la demanda mayor y más eficiente», dijo.

Kemenhan y PGN también pueden preparar conjuntamente la infraestructura en el futuro para la energía ecológica.

PGN ofrece gas natural para cocinar, calderas, etc. en el Ministerio de Defensa, y garantiza que la disponibilidad de gas natural en el Ministerio de Instalaciones se canalice de manera óptima y eficiente.

Mientras tanto, el director de PGN, Arief S. Hangoko, enfatizó que su partido también mantiene el espíritu de eficiencia, de modo que con la sinérgica del gobierno optimizar los costos y los ahorros con el uso de gas natural, ambas tuberías, GNC y GNL.

«Esta cooperación con el Ministerio de Defensa también es una forma tangible en la optimización de la producción nacional, en forma de gas natural para apoyar el objetivo de la autosuficiencia de la seguridad energética del gobierno y la seguridad energética», dijo.

Los servicios de gas natural de PGN son parte de los pasos de PGN para apoyar importantes instituciones de defensa estatales, con energía más eficiente, práctica y ecológica.

PGN garantiza una calidad óptima de los servicios de gas natural para el Ministerio de Defensa y el TNI, a través de mantenimiento de rutina, rejuvenecimiento de tuberías y otros esfuerzos para minimizar los trastornos operativos.

PGN ha servido instalaciones que son propiedad del Ministerio de Defensa, incluido el aro de la Armada, el Ejército y la sede de TNI con la distribución del volumen de la distribución de gas natural de más de 10,000 metros cúbicos por mes distribuidos en diferentes regiones, a saber, en Medan, Bogor, Jakarta y Tarakan.

El apoyo del Ministerio de Defensa también ha jugado un papel importante para PGN, uno de los cuales es asegurar la distribución de gas natural existente y el desarrollo del mercado y la infraestructura en el futuro.

La sinergia continua con el Ministerio de Defensa puede agregar fuerza a PGN al garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la distribución de gas natural para la comunidad.

«Somos optimistas de que el gas natural puede ser parte de la solución de energía ASTA CITA en Indonesia», concluyó Arief.