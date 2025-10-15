El equipo Unsoed Maggot Preneur forma a los residentes asistidos en el uso de productos con gusanos

Banyumas (ANTARA) – El equipo Maggot Preneur de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto colaboró ​​con el Centro Correccional Purwokerto Clase II (Bapas) y el Centro de Detención de Banyumas (Rutan) el martes (30/9) en la implementación del procesamiento de derivados de gusanos en Griya Abhipraya Banyumas.

Esta actividad, que involucra a reclusos y clientes correccionales, es una continuación del programa de servicio comunitario que anteriormente se enfocaba en criar gusanos de la mosca soldado negra (BSF) como una solución para reducir los desechos orgánicos.

En esta etapa, la capacitación se centra en el uso de productos derivados de gusanos, incluidos alimentos ricos en proteínas, como pellets de pescado, harina de gusanos y cashgot (restos de gusanos), que tienen un valor económico.

«Hemos desarrollado este programa de tal manera que no se limite solo al cultivo, sino que también pueda aumentar el valor agregado a través de productos derivados. De esta manera, los participantes tienen mayores oportunidades para establecer negocios sostenibles», dijo un miembro del Maggot Preneur Team.

En esta actividad de implementación, los participantes recibieron capacitación que abarcaba desde técnicas para recolectar gusanos, procesarlos para convertirlos en alimento alternativo, hasta usar restos de gusanos como fertilizante orgánico. Además de recibir material, los participantes también participan activamente en la práctica directa, de modo que tengan habilidades que puedan desarrollar de forma independiente.

Lea también: Experto de Unsoed: el gobierno de Prabowo muestra avances significativos

Bapas Bluri Wijaksono, jefe de Purwokerto Clase II, expresó su apoyo a esta actividad ya que está en línea con los esfuerzos para empoderar a los detenidos y clientes correccionales como parte del proceso de reintegración social.

Además de las instituciones correccionales, esta actividad también involucra a socios estratégicos como el Servicio Ambiental de Banyumas Regency (DLH), que suministra semillas de gusanos, y el Hospital Banyumas Siaga Medika, que suministra desechos orgánicos como principal ingrediente de los piensos.

El equipo de Unsoed Maggot Preneur está formado por cinco estudiantes de diferentes departamentos, a saber, Nindi Juniar y Atika Dewi R. de Economía del Desarrollo, Elvika Mukti Restiani de Biología, Muhammad Ardhan Alfaris de Ganadería y Alif Ardandi de Agrotecnología.

La sinergia de diferentes disciplinas científicas hace que este programa sea sólido desde una perspectiva técnica, económica y de empoderamiento comunitario. A través de esta actividad se espera que los presos y clientes penitenciarios adquieran nuevas habilidades y entusiasmo para desarrollar negocios productivos y respetuosos con el medio ambiente.

El programa Maggot Preneur Unsoed es una prueba de que las cuestiones medioambientales pueden ser un punto de partida para el nacimiento de soluciones socioeconómicas inclusivas y sostenibles.

Lea también: Centro Halal Unsoed informa a estudiantes sobre la importancia de consumir comida halal

Lea también: Profesor de Unsoed apoya plan para fusionar Bulog y Bapanas

Lea también: Los estudiantes de Unsoed guían a los agricultores de Serang para que procesen el kohe y lo conviertan en un fertilizante ecológico