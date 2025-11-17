El equipo SAR optimiza la búsqueda de víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR) optimizó la búsqueda de víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap Regency, Java Central, en el quinto día de operaciones SAR.

«Con suerte, el tiempo despejado de hoy maximizará la búsqueda para que todas las víctimas puedan ser encontradas rápidamente», dijo el lunes el coordinador de la misión SAR (SMC), Muhammad Abdullah, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap.

Dijo que en el quinto día de la operación, el equipo conjunto SAR aplicó tres métodos de búsqueda, a saber, el monitoreo del área utilizando drones térmicos para detectar puntos críticos donde se sospecha que se encuentra el paradero de la víctima.

Además, el uso de perros rastreadores para peinar zonas residenciales subterráneas y el uso de equipo pesado para acelerar la excavación del material de deslizamientos de tierra.

Según él, los tres métodos se llevaron a cabo en paralelo para ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar al mismo tiempo las posibilidades de encontrar a las víctimas.

«La distribución del área de búsqueda sigue siendo la misma que el día anterior, es decir, cuatro lugares de trabajo, incluidos A1 y A2 en Cibuyut Hamlet y B1 y B2 en Tarukahan Hamlet», dijo.

dice cada lugar de trabajo bajo la dirección del coordinador de campo para preparar rutas de evacuación más seguras a medida que las condiciones del terreno comiencen a estabilizarse.

Además, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) ha implementado ajustes climáticos desde el domingo (16/11) para reducir la posibilidad de lluvia en los lugares del desastre.

«Este esfuerzo tuvo un impacto positivo ya que el tiempo estuvo despejado desde el domingo por la tarde (16/11) hasta el lunes por la mañana (17/11), lo que facilitó al personal SAR la realización de búsquedas», dijo Abdullah.

Mientras tanto, durante la operación de búsqueda del quinto día, lunes (17/11), hasta las 10:00 am WIB, el equipo SAR encontró nuevamente a dos víctimas muertas en el lugar de trabajo A-2, a saber, Nilna Nur Fauziah (9) que fue encontrada a las 08:57 WIB y Wafik Nur Aini Zahra (15) a las 09:37 WIB.

Además, el equipo SAR también evacuó dos motocicletas que fueron encontradas en el lugar de trabajo B-2 a las 09:11 WIB.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11), alrededor de las 7 p.m. WIB, y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta 2 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

Basado en datos temporales al lunes (17/11). A las 10:00 am, el número total de víctimas afectadas por el deslizamiento de tierra era de 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, 15 murieron y otras ocho personas aún estaban siendo buscadas.

