El equipo SAR encontró una víctima del desastre del deslizamiento de tierra de Banjarnegara el cuarto día

Banjarnegara (ANTARA) – El equipo conjunto SAR encontró una víctima muerta durante la operación de búsqueda en el cuarto día de un deslizamiento de tierra en Dukuh Situkung, Pandanarum Village, Banjarnegara Regency, Java Central, después de que los perros rastreadores Basarnas Semarang detectaran la posición de la víctima en el Sector A.2.

El jefe de la oficina de Semarang SAR/Basarnas, Budiono en la aldea de Pandanarum, distrito de Pandanarum, Banjarnegara, dijo el miércoles que la víctima llamada Tuwi (50) fue encontrada muerta a las 13.52 WIB, enterrada en material de deslizamiento de tierra a una profundidad de unos 2 metros.

«Desplegamos tres unidades K-9 y seis excavadoras. Gracias a Dios hoy logramos encontrar a la víctima llamada Sra. Tuwi en el Sector A.2», dijo.

Admitió que el proceso de búsqueda fue difícil porque el terreno aún estaba suelto, lo que provocó que el equipo pesado colapsara repetidamente.

El equipo conjunto SAR tuvo que apoyar la línea de excavadoras del Ministerio de Obras Públicas con trozos de troncos para que el equipo pudiera moverse.

Los trabajos de excavación duraron aproximadamente seis horas hasta que la excavadora finalmente localizó la posición de la víctima.

La llovizna que cayó durante el proceso de descubrimiento hizo que los operadores trabajaran con más cuidado.

«Todavía hay varios puntos en el sector A.2 en los que se sospecha que todavía hay víctimas enterradas. Sin embargo, hemos suspendido temporalmente la búsqueda debido a las fuertes lluvias en el lugar», dijo Budiono.

Espera que el tiempo mejore el jueves (20/11) para que el proceso de búsqueda pueda continuar.

Un importante deslizamiento de tierra azotó Dukuh Situkung, en la aldea de Pandanarum, el domingo (16/11) después de que la zona fuera azotada por fuertes lluvias.

Un total de 26 personas fueron reportadas como desaparecidas, dos murieron y más de 900 residentes huyeron a lugares seguros.

Con el descubrimiento de una víctima al cuarto día de búsqueda, el número de muertos aumentó a tres, mientras que otras 25 siguen siendo buscadas.

La lista de víctimas aún buscadas incluye a Saminem, Kaswanto, Aminah, Wanto, Kasno, Dangseng, Faiz, Suwi, Ny Tiaryo, Watri, Marsiah, Warjono, Soliah, Sugiono, Maryuni, Susanti, Tunem, Jonathan, Raya, Mistri, Intan, Lipah, Sartini, Tarni Suparyo y Esiah.

Las tres víctimas encontradas muertas fueron Luwih, Darti y Tuwi.

