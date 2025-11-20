El equipo SAR encontró siete víctimas de deslizamientos de tierra en Banjarnegara

Semarang (ANTARA) – El equipo conjunto SAR encontró cinco cuerpos y dos partes de cuerpos de víctimas de deslizamientos de tierra en Pandanarum Village, Banjarnegara Regency, Java Central, durante el proceso de búsqueda el jueves.

El jefe de la oficina de la RAE de Semarang, Budiono, dijo que siete víctimas fueron encontradas durante el proceso de búsqueda en los sectores A y C.

Según él, los tres cadáveres identificados son Esiah, Karti y Maruni respectivamente.

«Los otros dos aún no han sido identificados», dijo.

El proceso de evacuación, continuó, contó con el apoyo de doce equipos pesados.

En cuanto al Sector B, dijo, los agentes todavía se centran en investigar los charcos de agua.

“Se agregará equipo pesado a la información para que se espere que el proceso de búsqueda sea más rápido”, dijo.

Anteriormente, el domingo (16/11), la aldea de Pandanarum sufrió un deslizamiento de tierra. Esto probablemente se debió a las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona montañosa durante horas.

Decenas de personas fueron reportadas como desaparecidas después de quedar sepultadas bajo el material de deslizamientos de tierra.

Hasta el momento se han encontrado nueve víctimas muertas, de las cuales a dos se les han encontrado restos de cadáveres.



