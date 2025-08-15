El equipo SAR de la evacuación conjunta del cuerpo del niño se hunde en el río Serayu

Cilpa (Anter) – Encuentra uno (SAR) Oficina de búsqueda y ayuda coordinada combinada (KPP/Basarnas) Cilacap logró encontrar un niño ahogado en el río Serayu, la aldea de Maos Lor, la regencia de Cilacap, Java central, en condiciones muertas.

«El cuerpo de la víctima fue encontrado el 09.20 WIB a 7.5 kilómetros desde el escenario hasta el río River», dijo el coordinador del equipo SAR de Nurul Fauzan en Cilacap el viernes.

Después de ser evacuado al continente, dijo, el cuerpo del niño fue llevado en nombre de Radhea aulia nisa (6) a un centro fúnebre en Maos lor rt 02 RW 01 Dorp, distrito de Maos, Cilacap, para un mayor manejo.

En una ocasión separada, el jefe de Cilacap KPP, M Abdullah, dijo que el incidente que la víctima ocurrió cuando Radhea Aulia Nisa jugó con su colega en el río Serayu el miércoles (8/13).

«No mucho después de que la víctima nadó, luego se ahogó. Los padres de la víctima informaron a la policía de Maos Bhabinkamtibmas, quien continuó la información el miércoles (8/13) al Cilacap KPP, a 18.50 CIRS», dijo.

Después de recibir el informe, su partido inmediatamente envió un equipo de Basarnas a la escena para encontrar y ayudar a la víctima.

Además del personal de Basarnas, dijo, la operación de búsqueda y rescate de las víctimas fue una serie de elementos SAR, como la estación de policía de Maos, el Maos Koramil, el dispositivo de la aldea y la comunidad local.

«Con el descubrimiento del cuerpo de la víctima, la operación SAR se explicó por completo y todos los elementos involucrados fueron devueltos a sus respectivas unidades», dijo Abdullah.

