El equipo SAR combinado encontró a dos pescadores desaparecidos en el semarang de Semarang

SEMARANG (Antara) – El equipo de búsqueda conjunta y auxiliar (SAR) logró evacuar los dos cuerpos de pescadores que se perdieron mientras pescaban en la entrada de las aguas del puerto del puerto de Tanjung emas Semarang, Java Central, miércoles

El jefe de Semarang Search and Relief Operations Section Mulwahyono en Semarang dijo que las dos víctimas encontraron cada una en nombre de Pujo Margono y Kiswanto.

«La búsqueda se llevó a cabo alrededor del puerto de Tanjung EMAS y luego se amplió hacia el oeste y el este», dijo.

Continuó un cuerpo, fue encontrado alrededor de las aguas de Demak por pescadores que fueron al mar.

Con respecto a los otros cuerpos, dijo, encontró a unos 500 metros al este del punto de faltar víctimas.

Con el descubrimiento de las dos víctimas, según él, todavía hay una víctima que se ha ido en nombre de Sumono.

Anteriormente, desaparecían cinco pescadores después de ahogarse debido al mal tiempo durante la pesca alrededor de la entrada del puerto de Tanjung Emparang -Haven el martes (19-8-2025).

Las cinco personas forman parte de 12 pescadores que se han ido a pescar alquilando un barco a la ubicación del accidente marítimo.

Dos de los cinco pescadores ahogados fueron encontrados la muerte y evacuados por tierra.

La identidad de los dos pescadores, cada febrero (35), residente de East Semarang, y Bagus Wicaksono (33), un residente de Sayung, Demak Regency.

Lea también: mal tiempo, equipo SAR Old Temperal Startermen Temporal