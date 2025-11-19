El equipo SAR amplía la búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en Cilacap Regency

Cilacap (ANTARA) – Equipo Búsqueda y rescate La Inteligencia Militar Conjunta (SAR) extendió la búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap Regency, Java Central, durante tres días después de encontrar dos víctimas más muertas el séptimo día.

El jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah, en la aldea de Cibeunying, dijo el miércoles por la tarde que la decisión de ampliar la operación se tomó después de consultar con la familia de la víctima, el TNI, la policía y el gobierno local.

«La familia espera que la operación continúe. Por razones humanitarias, la operación SAR se ha ampliado oficialmente tres días», dijo como coordinador de la misión SAR (SMC).

Sobre la realización de la operación de búsqueda del séptimo día, dijo además que el equipo SAR logró evacuar a dos víctimas que fueron encontradas en diferentes lugares.

La primera víctima, Nina Puspita (44), fue encontrada en el lugar de trabajo B-1 a las 11:03 WIB, mientras que la segunda víctima, Januar Kian Abdilah (15), fue encontrada en el lugar de trabajo B-2 a las 12:22 WIB.

«Ambos fueron evacuados con éxito y murieron», explicó.

Dijo que todas las víctimas en el Lugar de Trabajo B-2 habían sido encontradas y absueltas.

Por lo tanto, la siguiente búsqueda se centró en el Lugar de Trabajo A-1, donde había una víctima más, y en el Lugar de Trabajo B-1, donde había dos víctimas más.

En este caso, la víctima que sigue siendo buscada en el Lugar de Trabajo A-1 se llama Maysarah Salsabila (14), mientras que en el Lugar de Trabajo B-1 los nombres son Vani Hayati Lanjarsari (12) y Fatin Ayu Rengganis (2).

«En B-1, continuamos usando un patrón de búsqueda similar, empezando por el despliegue de equipo pesado, perros rastreadores, usando alkon, hasta equipos de extracción. Para A-1, como fue difícil para el equipo pesado llegar al lugar debido a la tierra suelta, maximizamos el alkon y el equipo de búsqueda manual», dijo Abdullah.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11), alrededor de las 7 p.m. WIB, y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta 2 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

Con el hallazgo de dos cadáveres en el séptimo día de búsqueda, miércoles (19/11), se registró que tres personas aún estaban siendo buscadas, 20 víctimas fueron encontradas muertas y 23 personas se encontraban a salvo.

