El equipo nacional U-17 derrotó a 0-1 contra Macedonia del Norte

Yakarta (Antara): el equipo nacional U-17 indonesio fue derrotado con un puntaje de 0-1 de Macedonia del Norte en un partido de prueba en el estadio Dragalevtsi, Sofia, Bulgaria, el sábado (9/13) Night Wib.

Citado de la declaración de PSSI en Yakarta, en el partido, el entrenador del equipo nacional de Indonesia Sub-17 Nova Arianto lanzó varios jugadores insignia como Evandra Flosta, Alberto Hengga y Dafa Al Gasemi desde el primer minuto.

Además, Nova también jugó los nombres de una carrera en el extranjero en la primera lista de 11, a saber, Lucas Lee y Eizar Yacob.

Ambos equipos se han estado jugando desde los primeros minutos. Indonesia muestra una defensa sólida que dificulta a los oponentes crear oportunidades.

Sin embargo, un error indonesio aseguró que Macedonia del Norte rompiera el estancamiento en el minuto 30.

El error del defensor indonesio de que puse a Putu Panji cuando intenté pasar la pelota fue usado por Ivan Tanchev para marcar un gol.

Después de eso, Indonesia continuó suprimiendo la Macedonia del Norte, mientras que el oponente confiaba en los contraataques.

Sin embargo, no hubo objetivos adicionales que hicieron que el puntaje 1-0 no haya cambiado hasta que terminó la pelea.