El Equipo Estudiantil de Ciencias y Comunicación de la UMS presenta la alfabetización prematrimonial de la Generación Z

Solo (ANTARA) – El equipo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación e Informática (FKI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) llevó a cabo un programa de educación prematrimonial titulado Before Marriage Talk en el Edificio J Seminar 2 Surakarta, Java Central, el domingo (21/12).

Realizada en un formato híbrido, a la actividad asistieron aproximadamente 127 participantes, entre estudiantes y público en general, como un esfuerzo por aumentar la alfabetización prematrimonial de la Generación Z basada en los valores islámicos.

Sarah Zartika reveló que esta actividad fue motivada por el creciente miedo de la generación más joven al matrimonio, en consonancia con el aumento de la narrativa de que «el matrimonio da miedo» en las redes sociales.

A través de la Charla Antes del Matrimonio, se invita a los participantes a entender el matrimonio no sólo como un vínculo social, sino también como un proceso de adoración que requiere preparación mental, espiritual y emocional.

«La implementación de actividades también cuenta con el apoyo de la colaboración con el Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta. Esta sinergia fortalece los materiales previos al matrimonio que están en línea con las disposiciones de la ley islámica, y también refleja la colaboración entre los estudiantes de la UMS y las instituciones religiosas para brindar educación contextual y aplicable para la generación más joven», explica Sarah.

Al realizar la Charla Antes del Matrimonio, el equipo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de FKI UMS espera que esta actividad pueda hacer una contribución real al aumento de la alfabetización prematrimonial entre los estudiantes y las generaciones más jóvenes. Esta actividad es también una manifestación del papel activo de los estudiantes de la UMS como agentes de cambio y educación respondiendo a los problemas sociales contemporáneos.

Con el tema “El matrimonio no da miedo, son muchas historias”, esta actividad contó con dos oradores, a saber, Ustadz Geza Septriyandi, presidente de la Fundación Mateen Asykar Syauqillah, y Sofyan Madiu, BA (Hons), M.Th.I, Penghulu KUA Pasarkliwon Surakarta City, así como representantes del Ministerio de Religión de la ciudad de Surakarta. Ambos presentaron material sobre preparación mental y espiritual, así como varios aspectos importantes que deben prepararse antes de comenzar la vida matrimonial.

Durante la sesión de discusión, uno de los participantes expresó su preocupación por su miedo al matrimonio. Preguntó cómo afrontar este miedo además de preparar la salud mental, las finanzas y el conocimiento.

En respuesta a esta pregunta, Ustadz Geza destacó la importancia de los fundamentos espirituales para afrontar el miedo al matrimonio.

«La clave principal es habituarse a la gratitud y cultivar el amor por Alá por encima del amor por las criaturas. Si la fe en Alá es fuerte, el miedo será más fácil de controlar», explicó.

También recordó que el matrimonio es una enseñanza recomendada en el Islam.

«El Profeta SAW dijo que el matrimonio es su sunnah. Si el matrimonio se realiza con buenas intenciones y lleno de confianza, Dios, si Dios quiere, ayudará y dará lo mejor», dijo.