El equipo Divpropam del Cuartel General de la Policía Nacional lleva a cabo la Operación Gaktiplin durante la Operación Vela de la Policía Integrada del Puesto Karanganyar en 2025.

Karanganyar (ANTARA) – Para monitorear y asegurar la implementación de la Operación Vela en 2025, el Equipo de la División Profesional y de Seguridad (Divpropam) de la Jefatura de la Policía Nacional llevó a cabo el jueves operaciones de cumplimiento del orden y la disciplina (Ops Gaktiplin) en el Puesto Integrado de Karanganyar Regency Square, Java Central.

La actividad, que comenzó y finalizó a la 1:00 p.m. WIB, tiene como objetivo garantizar la preparación del personal, la disciplina de los miembros, así como una administración completa y una infraestructura de apoyo para la Operación Lilin 2025 que está a cargo de la policía de Karanganyar.

El equipo Divpropam del Cuartel General de la Policía Nacional estuvo dirigido por el Comisionado de Policía Ganang Nugroho Widhi, SIK, MT, CPHR., acompañado por IPTU Gomes Impola Purba, SH, el General de Brigada Yos Hafif y el General de Brigada Marcello Ainun Hasan.

La policía bidpropam de Java Central también estuvo acompañada por AKP Agus Sutrisno, SH y Aiptu Murtadho.

Durante la ejecución de la Operación Gaktiplin, el equipo de Divpropam realizó controles directos sobre la preparación del personal de servicio en el Puesto Integrado, desde su apariencia, integridad de la identidad personal, uso de uniformes oficiales hasta el desempeño de las tareas de servicio a la comunidad durante la Operación Lilin.

El subjefe de policía de Karanganyar, Miftakul Huda, SH, MH, dijo que la actividad de Ops Gaktiplin es una forma de supervisión interna para garantizar que todo el personal realice sus funciones de acuerdo con los procedimientos y estándares operativos establecidos.

«Las actividades de Ops Gaktiplin se llevan a cabo para garantizar que todo el personal involucrado en la Operación Lilin 2025 sea disciplinado, profesional y brinde el mejor servicio a la comunidad. La presencia de personal en los puestos de seguridad debería beneficiar verdaderamente a la comunidad», dijo el comisario de policía Miftakul Huda.

Agregó que la supervisión del Cuartel General de la Policía Nacional Divpropam es una motivación para que las filas de la Policía de Karanganyar continúen mejorando la calidad del desempeño de sus funciones en el campo, especialmente en el mantenimiento de la situación de seguridad y seguridad social durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

A esta actividad también asistieron el Jefe de Operaciones de la Policía de Karanganyar, Comisionado Dudi Pramudia, SH, MH, Jefe de la Unidad de Tráfico del AKP Agista Ryan Mulyanto, STK, SIK, MT, Jefe de la Policía de Samapta, AKP Sutarno, SH, MH, Jefe de Propam de la Policía de Karanganyar, AKP Soeparlan y otros funcionarios relacionados. También estuvieron presentes elementos del TNI de Kodim 0727 Karanganyar, personal de Provos, voluntarios y miembros de Saka Bhayangkara que trabajaron juntos en apoyo de la Operación Lilin 2025.

A través de esta actividad de Ops Gaktiplin, se espera que toda la serie de la Operación Lilin 2025 en el área de Karanganyar Regency pueda llevarse a cabo de manera segura, ordenada y propicia, y mejorar aún más la confianza del público en la Policía Nacional.