El equipo del distrito de Ampel ganó la Regent Cup 2025

Boyolali (ANTARA) – El equipo de fútbol del distrito de Ampel logró ganar el torneo Regent Cup 2025 después de derrotar al equipo de Wonosegoro en el partido final en el estadio Pandan Arang en Boyolali, Java Central, el viernes.

Boyolali Regent Agus Irawan espera que el campeonato de la Regent Cup pueda celebrarse de forma continua.

«Gracias a Dios todo salió bien, esta es una manera de llenar Persebi. Esperamos que también pueda llenar los partidos de subdistrito, para aumentar el interés», dijo.

El campeón de la Copa Regent reunió al equipo del Distrito Ampel y al Distrito Wonosegoro. Como resultado, Ampel se convirtió en el ganador tras vencer a Wonosegoro por 2-0.

De los resultados del campeonato se seleccionaron tres jugadores que defenderán inmediatamente a Persebi Boyolali en la Liga Regional 4 de Java Central. Estos jugadores son los mejores jugadores, los mejores porteros y los máximos goleadores.

El mejor jugador fue Elang Virgi Roben del distrito de Juwangi, el máximo goleador fue Tri Cahyono del distrito de Ampel y el mejor portero fue Aan Rifki del distrito de Juwangi.

La gerente de Persebi Boyolali, Aldila Fajri, dijo que Persebi entregó inmediatamente el testamento al destinatario del premio.

«Se incluyen automáticamente en el equipo de Persebi y cumplen con los criterios de Persebi. Debido a los 22 subdistritos, son los mejores y automáticamente cumplen con los criterios», explicó.

Dijo que los requisitos actuales de jugadores de Persebi Boyolali son 25 jugadores, de los cuales siete son jugadores senior y el resto son jugadores jóvenes locales de Boyolali.