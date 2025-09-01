El equipo de UMS PKM-PM supera un interés reducido y habilidades de la alfabetización javanesa a través del juego Semar Tanggap Pitakon

El equipo del programa de creatividad estudiantil en solitario (Antara) para el servicio comunitario (PKM -pm) de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) supera la disminución de la solicitud y las habilidades lingüísticas javanesas y el guión javanés a través del juego o el Semar Tanggap Pitakon -game.

El presidente del equipo de PKM-PM Jawara Tech Ela Fitriana en Solo, Central Java, dijo el domingo que el esfuerzo era parte de mantener el lenguaje del lenguaje de Krama y Javanese que se volvió a implementar a través de un enfoque basado en la tecnología.

En la actividad, el equipo estudiantil introdujo el juego de enseñanza a los estudiantes de primaria para mejorar las habilidades lingüísticas y el guión javanés -personalizado.

Dijo que Javanese, especialmente la variedad de formas, ahora está cada vez más marginado bajo la generación más joven. De hecho, la capacidad de leer personajes javaneses comenzó a disminuir considerablemente. Si ve esta condición, los estudiantes de UMS intentan presentar métodos de aprendizaje innovadores que están más de acuerdo con el carácter de los niños hoy en día, a saber, a través de juegos digitales.

El juego Semar Tanggap Pitakon contiene un cuestionario interactivo con tres niveles. El juego está diseñado para jugar en grupos, con la ayuda de un proyector, para que los estudiantes puedan responder juntos. Se espera que este mecanismo genere entusiasmo y cooperación entre los estudiantes.

«El uso de juegos como medios de aprendizaje quiere hacer que los estudiantes estén más interesados ​​en comprender el lenguaje de las formas y personajes javaneses de una manera divertida para que no estén aburridos», dijo.

El juego se realizó a través de la plataforma Wordwall con preguntas sobre krama y personajes javaneses. Los estudiantes suben para responder las preguntas que se muestran en el desfile del proyecto. Después de leer las preguntas, levantaron las manos para representar al grupo y luego respondieron. El operador muestra la respuesta correcta.

El equipo de Ika Candra Sayekti con el maestro, S.PD., M.PD., dijo que el entusiasmo de los estudiantes parecía alto durante el juego. De hecho, algunos de ellos comenzaron a poder usar el lenguaje de las formas y comprender los personajes javaneses después de haberlo intentado varias veces.

«Los estudiantes parecen felices y más fáciles de absorber material», dijo el maestro de UMS.

Uno de los estudiantes de Muhammadiyah 16 Karangasem Bintang SD trajo el método que se realizó el 19 de agosto de 2025 con éxito, lo conoce con éxito el idioma javanés de Krama.

«El juego es muy agradable, emocionante y estoy más consciente del material del material lingüístico Krama y Javanese», dijo.

El apoyo también vino de la escuela. El maestro de la escuela primaria Muhammadiyah 16 Karangasem Rakhma evaluó que los pasos de los estudiantes de UMS eran muy importantes. Se debe abordar de inmediato el interés reducido en el lenguaje de aprendizaje y los personajes javaneses.

«Una forma efectiva se basa en el aprendizaje basado en juegos porque está de acuerdo con el mundo de los niños», dijo.

El equipo estudiantil espera que este método de aprendizaje pueda tener un impacto continuo. Además de la introducción del lenguaje de los personajes de Krama y Javanese, también se espera que esta actividad aliente a los estudiantes a estar más orgullosos de la cultura local que tienen.