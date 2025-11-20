El equipo de UMS CUBE obtuvo el 1er lugar a nivel nacional por su innovación en concreto a base de residuos

Solo (ANTARA) – El equipo de la Unidad de Ingeniería Civil para la Innovación y la Creatividad en la Construcción (CUBE) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) logró obtener el primer lugar a nivel nacional en el Concurso Nacional de Innovación en Concreto gracias a su innovación en concreto a base de desechos.

Uno de los miembros de Aditya en Solo, Java Central, dijo el miércoles que su equipo había logrado ganar la categoría de Concurso de Creatividad Estudiantil en el concurso organizado por la Universidad Estatal de Semarang.

El Equipo UMS CUBE es una organización auspiciada por la Facultad de Ingeniería. Para ello, el equipo de CUBE UMS envió una delegación formada por tres estudiantes de Ingeniería Civil, a saber, Sheala Aditya Kusuma Mukti, Muhammad Dafa Aulia y Yusuf Ash Shidiq.

Aditya dijo que el equipo enviado por CUBE UMS esta vez se llamó BIMO CUBE TEAM. El nombre BIMO tiene un significado filosófico interesante.

«Esta vez hemos nombrado al equipo con el equipo BIMO, donde el nombre BIMO tiene su propio significado. BIMO (BImillahi Marang Kuoso). Dando el nombre para que Allah SWT dé cada paso de nuestra lucha de manera fácil y fluida», dijo.

El equipo de BIMO CUBE aporta innovación en la creación de hormigón sostenible utilizando una mezcla de residuos seleccionados. Esta innovación surgió a través de estudios de alfabetización y la realización de tratamientos en el laboratorio.

“A través de estudios de alfabetización y tratamientos de laboratorio, hemos encontrado innovaciones en la fabricación de hormigón a partir de desechos seleccionados, empezando por los desechos agrícolas, los desechos de granito y los desechos industriales”, explicó.

El éxito del equipo CUBE UMS se basó en el descontento de obtener el 3er lugar en este evento realizado el año pasado. Así surge un fuerte deseo y determinación de alcanzar la primera posición.

«El año pasado participamos en este evento y logramos obtener el tercer lugar, pero no quedamos satisfechos. Por eso este año tenemos un fuerte deseo y determinación de mejorar nuestro desempeño para alcanzar el primer lugar», dijo.

A través de lucha y cuidadosa preparación, el equipo de BIMO CUBE UMS obtuvo el primer lugar en el Evento Nacional de Innovación del Concreto, a partir de la redacción de propuestas, la realización de tratamientos con materiales innovadores y la realización de repetidos ejercicios de mezclado para probar la resistencia a la compresión del concreto.

«Nos hemos preparado muy cuidadosamente para este evento, comenzando trabajando en la propuesta, realizando el tratamiento y realizando repetidos experimentos de mezcla para probar la resistencia a la compresión del concreto que diseñamos», dijo.

Dijo que el éxito del equipo CUBE UMS al conseguir el primer lugar no podía separarse de la contribución del Prof. Ir. Mochamad Solikin. ST, como supervisor.

«Nuestro éxito no puede separarse de la guía del Prof. Mochamad Solikin. Consultamos con él, preparamos y ensayamos presentaciones con él para que lo que presentamos pudiera ser más maduro», afirmó.

Durante la competencia celebrada el sábado (15/11), Aditya y su equipo mostraron su dedicación al equipo CUBE UMS antes de terminar su empleo con el equipo CUBE UMS. Aditya también tiene la esperanza de que este logro pueda alimentar el entusiasmo de sus amigos por seguir logrando más.