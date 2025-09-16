El equipo de UMS alienta a las habilidades de salud para capacitar el uso de sistemas de poskestren digitales y educación digital

SOLO (Antara) – El equipo de servicio comunitario de la Universidad de la Universidad de Surakarta de Muhammadiyah del equipo de servicio comunitario de la Universidad de Surakarta a través de la Dirección de Servicio Comunitario y Servicio Comunitario (DPPM) fomenta la alfabetización de salud al dar capacitación en el uso de la Pesantren Health Post (Poskestren) Digital (Poskestrengital.com) y la educación digital.

El presidente del Ayu Khoirotul Umarh Skm, MKM, MKM, en Solo, Java Central, dijo el martes que las actividades empacadas en el servicio comunitario se llevaron a cabo en el Muhammadiyah Mambaul Ulum Enong Islamic Boesting School que fue participado por todos Pesantren, incluidos Berarardes.

La actividad que se celebró el domingo (9/14) se dividió en dos sesiones principales. La primera sesión fue la capacitación del sistema Poskesten y de gamificación como el primer paso en la aplicación de la tecnología en la gestión de Poskestren.

Esta capacitación está destinada a facilitar el registro de salud y los servicios de salud en el entorno Pesantren.

El menú principal en poskestrijendital.com es el círculo electrónico para los datos de salud de entrada y las conclusiones del estado de salud de Santri. Posteriormente, el menú de informes electrónicos para documentar una carta de referencia de servicios de salud si Santri está enfermo es el menú de consumo electrónico para consultar con salud mental con Santri con un psicólogo.

Luego, el menú de medios educativos en forma de video con diferentes temas de salud, y el menú de notas de actividad para guardar la prueba de las actividades de salud que realizan el pesantreno.

Este sistema está hecho específicamente para Muhammadiyah Mambaul Ulum Andong Islamic Boarding School, el socio objetivo de la actividad PKM DPPM UMS.

La segunda sesión en forma de entrenamiento de diseño con Canva para hacer carteles de salud sobre temas sobre digestión, músculos y huesos, dientes e higiene del cuerpo. Estos carteles se utilizarán más tarde como medios educativos y se colocan en poskestren, de modo que los informes de salud se pueden transmitir de manera más interesante y más efectiva.

La atmósfera de la actividad era emocionante y llena de entusiasmo. Los estudiantes y los internados discutieron activamente las funciones digitales simuladas y fueron creativos en el diseño de carteles de salud. La presencia de todos los ciudadanos de Pesantren muestra pleno apoyo para el uso de la tecnología para mejorar la calidad de los servicios de salud en el entorno de Pesantren.

El jefe del equipo de servicio comunitario expresó su esperanza de que esta actividad fuera un primer paso continuo.

«A través de esta capacitación, esperamos que los estudiantes y las juntas de internado puedan optimizar la tecnología para los servicios de salud y educación, especialmente para las próximas 3 semanas de desafíos de salud en los estudiantes. Esperamos que los poskes digitales puedan convertirse en un modelo de salud basado en la tecnología en Pesantren», dijo.

AYU también espera que esta dedicación pueda fortalecer las relaciones de UMS con los internados islámicos a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología que es inmediatamente útil. El entusiasmo de los participantes es evidencia clara de que el fortalecimiento de la capacidad digital en el entorno de Pesantren es bien recibido y tiene un impacto positivo.