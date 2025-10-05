El equipo de UMS acompañó a los residentes de los claves destrozados para manejar los desechos en logro.

Solo (Antara) – El Equipo del Programa de Servicio Comunitario (PKM) con el calendario de PMM Bima DiktISainek financiado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendiksisaintk) abrió oficialmente una actividad con el título Digital Zero Waste Juwiring Village.

Chief Executive Siti Azizah Susilowati, S.Si., MP, Ph.D., in Solo, Central Java, said that the program was a form of synergy between teachers of Muhammadiyah University (UMS) and veteran Bangun Nusantara University with students and the people of the village.

Dijo que la actividad de apertura se llevó a cabo en el salón del amueblado Ayuntamiento de la aldea, el jefe de la aldea, los líderes comunitarios, la organización juvenil y los grupos de agricultores para mujeres. El entusiasmo de la comunidad se vio por la presencia de varios elementos de la aldea que estaban listos para apoyar el trabajo del programa.

También enfatizó que este programa es una forma de cooperación académica para ofrecer soluciones basadas en servicios comunitarios.

«Este programa Alhamdulillah ha recibido financiamiento de la educación superior. La base es la misma que el programa de servicio comunitario, a saber, la aldea. A través de este programa implementaremos la gestión de los bancos de residuos digitales y la aplicación de acuaponia con los aldeanos», dijo.

También expresó su gratitud al Ministerio de Educación por el subsidio dado, y esperaba el apoyo total de la comunidad para que las actividades pudieran funcionar de manera óptima. La serie de apertura también se llenó con una foto grupal, la introducción del equipo estudiantil, así como la presentación técnica del programa por el coordinador del equipo, Muhammad Nauval al-Faruq y Pic Training, Khumairah Ramadhan.

Las actividades que se llevarán a cabo en este programa incluyen cinco diarios principales, a saber, capacitación en gestión de residuos 3R, ecoenzima que realiza capacitación, capacitación en acuaponia, capacitación para gusanos y capacitación en bancos de residuos digitales.

El programa también recibió el apoyo de otros miembros de la implementación, a saber, Muhammad Al Fatih Hendrawan, ST, MT y el Dr. Ratna Dewi Eskundari, M.Sc., quien desempeñó un papel activo en ayudar a las actividades con los estudiantes.

En total, 20 estudiantes de varios programas de estudio de FKIP UMS también participaron, incluido el Programa de Investigación para la Educación Física, la Educación en Ciencias de la Computación, la Educación Matemática, la Educación del Lenguaje Inglesia, la Educación de Literatura y Literatura Indonesia, Capacitación de Pancasila y Ciudadanía y Capacitación de Maestros en la Escuela Primaria.

«Se espera que la presencia de estudiantes en el programa que se implementó ayer el viernes pueda ofrecer la ayuda directa de la comunidad con la implementación del conocimiento adquirido en el campus. La transferencia de conocimiento y habilidades puede, por lo tanto, se puede ejecutar efectivamente», dijo Azizah.

El programa digital cero residuos en Juwiring Village, continuó, no solo se centra en los aspectos ambientales, sino que también integra un enfoque digital como un medio para aumentar la efectividad de la gestión de residuos y el empoderamiento de la comunidad.

«A través de este programa, se espera que las personas de la aldea inhóspita puedan aumentar la conciencia, las habilidades y la innovación en la gestión de los desechos domésticos y el entorno circundante», dijo.

Según él, con el apoyo de diferentes partes, se supone que esta actividad es capaz de crear un entorno limpio, saludable y sostenible, así como un modelo para fortalecer las comunidades rurales basadas en digitalmente en la era moderna.

El jefe de la aldea de Juwiring Sugiarta expresó su aprecio y su pleno apoyo para la implementación de actividades. Según él, este programa está de acuerdo con las necesidades de los aldeanos que se enfrentan a serios problemas con respecto a la gestión de residuos.

«Este programa es muy bueno y de acuerdo con los problemas con los que se enfrenta a la comunidad sucia, especialmente en la gestión de residuos. Estamos listos para trabajar juntos, para que los resultados puedan sentirse directamente por los residentes», dijo.