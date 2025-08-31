El equipo de servicio de UMS cambió los desechos a benditos por compost

KARANGANYAR (Antara) – El equipo de servicio comunitario de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) convirtió el desperdicio en una bendición debido a la producción de compost y gestión de bancos de basura en el Gerente de la Industria de Aisyiyah (PCA) Colomadu, Karanganyar, Java Central, viernes (29/8).

Esta actividad fue dirigida por la Dra. Yulia Maftuhah Hidayati, M.PD., con el miembro del equipo Dr. Muhammad Noor Kholid, M.PD., Dra. Ratnasari Diah Utami, M.Sc., Ika Candra Sayekti, M.PD. y el Dr. Anatri Dattya, st., M.PD.

El evento recibió una cálida bienvenida de un miembro de la rama de Aisyiyah (PRA) en el entorno PCA Colomadu. Los estudiantes del programa Colomadu de Muhammadiyah 7 Middle School también vivían con programas similares en las escuelas.

El equipo de maestros y los estudiantes de UMS ofrecen prácticas de asesoramiento y campo con respecto al procesamiento de residuos orgánicos para el compost y la gestión de bancos de residuos basados ​​en la comunidad.

«Queremos hacer una contribución real para que el público sepa que los desechos no solo son los desechos, sino que también pueden ser una bendición si se maneja bien», dijo un miembro del equipo de devoción de UMS Ratnasari en Solo, Java Central, domingo.

En la sesión práctica, los participantes usan desechos orgánicos domésticos, como las verduras restantes, la piel de la fruta y otros materiales orgánicos que pueden usarse como compost natural. El método seleccionado es un cubo de poste que produce fertilizante de compost fijo y líquido. Los participantes también se introducen en el sistema de basura, donde la comunidad puede ahorrar desechos inorgánicos para intercambiar en Spaaraldi.

Uno de los LLHPB PCA Division Colomadu Warsiti dijo que esta actividad fue muy útil y de acuerdo con el espíritu del movimiento Aisyiyah que proporcionó el medio ambiente.

«Nos sentimos ayudados a través de esta capacitación. Esperemos que pueda ser un movimiento sostenible en el futuro, no solo hoy», dijo.

Como apoyo tangible, el equipo de dedicación también difundió un paquete de apilamiento de EmmerCompost a cada plus para encender el movimiento para la gestión de residuos orgánicos entre los ciudadanos.

Esta actividad es una prueba de la cooperación de la educación superior y la comunidad para encontrar soluciones para problemas ambientales, en particular la gestión de los desechos domésticos. El equipo de servicio de UMS espera que esta iniciativa pueda convertirse en un proyecto piloto simulado en otras regiones.

«Love the Earth no tiene que ser grandes pasos, comenzando en casa, de cosas pequeñas y de ahora en adelante», dijo.