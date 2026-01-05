El equipo de PMB de la UMS recibió la visita de 190 estudiantes de la escuela secundaria pública Piyungan 1

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) recibió el lunes la visita de la escuela secundaria pública Piyungan 1, Bantul Regency, región especial de Yogyakarta, a través del Equipo de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB).

La actividad, a la que asistieron 190 estudiantes de la promoción XII, fue parte de la oferta de educación superior y alfabetización de los futuros bachilleres.

La visita, que tuvo lugar en el edificio principal de Siti Walidah UMS, tuvo como objetivo brindar una visión inicial del sistema de educación superior, la elección de facultades y programas de estudio, las instalaciones del campus, así como los mecanismos de selección, becas y financiamiento de matrículas en la UMS. A través de esta actividad, la UMS anima a los estudiantes a preparar planes de estudio adicionales de una manera madura y orientada al futuro.

Durante su visita a la UMS, el director de SMA Negeri 1, Piyungan Dedy Cipto Hartono, S.Pd., expresó su agradecimiento a la comunidad académica de la UMS por dar la bienvenida y ayudar a los estudiantes. Consideró a la UMS como una universidad privada con fuerte competitividad y relevancia como referente de la educación superior a nivel nacional.

“La UMS cuenta con 12 facultades y 41 programas de estudio que pueden ser una opción para nuestros estudiantes. Esta visita es importante para la alfabetización para que los estudiantes comprendan el proceso de admisión a la universidad, las instalaciones disponibles y las becas”, dijo Dedy.

Dedy añadió que se espera que la introducción directa al entorno del campus ayude a los estudiantes a determinar opciones de estudio en función de sus intereses, talentos y orientación profesional. Según él, la decisión de seguir una educación superior debe basarse en una comprensión completa y racional.

Mientras tanto, Ratnanto Fitriadi, ST, MT, Jefe del Departamento Académico y de Admisiones de la Oficina de Administración Académica de la UMS, quien representó al equipo del PMB de la UMS, dijo que esta actividad era parte del compromiso de la UMS de construir una comunicación activa con las escuelas secundarias. Transmitió saludos de la dirección de la UMS y explicó a los estudiantes el desarrollo y la introducción de la UMS.

Ratnanto explicó que la UMS se ha desarrollado desde su fundación en 1958 y ahora cuenta con doce facultades repartidas en diferentes campus, equipadas con instalaciones académicas, de investigación, servicios estudiantiles y un hospital universitario.

«La UMS está comprometida a brindar una educación superior que sea adaptable y responda a las necesidades de la sociedad y el mundo laboral», dijo.

En esta ocasión, el equipo del PMB de la UMS también proporcionó información sobre diversas vías de selección y becas que se abrirán en enero, incluidas becas por logros académicos y no académicos, Al-Qur’an hafiz, marcos Muhammadiyah y becas basadas en la creatividad digital. Se espera que este camino aumente el acceso de los estudiantes a la educación superior.

A través de esta actividad de recepción de visitas, la UMS enfatizó su papel como socio estratégico de las escuelas en la preparación de una generación joven superior, competitiva y de carácter. El equipo del PMB de la UMS continúa fomentando un enfoque educativo e inclusivo para admitir nuevos estudiantes como parte de la contribución de la UMS al desarrollo de recursos humanos.