El equipo de Fisioterapia de la UMS ha superado SAPIN

Solo (ANTARA) – El equipo de estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha logrado otro logro orgulloso en el campo de la investigación biomédica al calificar para la financiación del programa de Investigación en Salud del Internado Islámico (RISKESTREN) en 2025, organizado por la Fundación State Care Santri (SAPIN) en colaboración con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN).

A través de una investigación titulada La eficacia del ejercicio y la corrección de la postura de la cabeza sobre los cambios en el ángulo craneovetebrano en los memorizadores del Al-Qur’an Daarul Qur’an Colomadu: ensayo controlado aleatorio, el jefe del equipo de investigación Selvi Restiyana en Solo, Java Central, dijo el domingo que este equipo investigó el efecto del ejercicio y la corrección de la postura de la cabeza sobre los cambios en el ángulo craneovetebrano en estudiantes de alto riesgo que memorizan el Al-Corán. Experimentar una postura de la cabeza hacia adelante debido al hábito de mirar hacia abajo durante mucho tiempo mientras memoriza.

Selvi dijo que este estudio se centró en la efectividad de los ejercicios y la corrección de la postura de la cabeza sobre los cambios en el ángulo craneovetebra (CVA) en estudiantes que memorizan el Corán y tienen riesgo de experimentar una postura de la cabeza hacia adelante (FHP). Esta condición a menudo surge como resultado del hábito de mirar hacia abajo durante mucho tiempo al memorizar el Corán.

«A través de esta investigación, nuestro objetivo es ayudar a las personas que memorizan el Corán a mantener una postura ideal, reducir el dolor de cuello y aumentar la comodidad y la concentración al memorizar», dijo.

Además de los beneficios para los estudiantes, esta investigación también supone una importante contribución al mundo de la fisioterapia.

Se espera que los resultados de la investigación fortalezcan la base científica (fisioterapia basada en evidencia) en el desarrollo de intervenciones de corrección de la postura, así como también se conviertan en el punto de partida para el programa ‘Internado Islámico de Postura Saludable’ que se inició para implementarse en varios internados islámicos.

Este estudio se llevó a cabo durante ocho semanas y la ubicación principal fue el internado islámico Daarul Qur’an en Colomadu, Karanganyar Regency. Además, el equipo también utilizó el Laboratorio de Fisioterapia de la UMS para validar instrumentos de medición y análisis de datos.

Además de Selvi Restiyana, otros miembros del equipo son Samiyem, Nadya Maulita Putri y Afnan Zain Muzakki, con el apoyo de un supervisor del Centro de Investigación Biomédica BRIN Drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes., así como la orientación técnica del profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMS, Arif Pristianto, SSt.FT., M.Fis.

Selvi dijo que el proceso hacia el financiamiento nacional ha pasado por un riguroso proceso de selección. La propuesta del equipo de la UMS se consideró superior porque tenía un diseño metodológico sólido, basado en un ensayo controlado aleatorio (ECA), y por su alta relevancia para el contexto de salud de los internados islámicos.

Después de la selección administrativa y la evaluación científica de la sustancia por parte del equipo de revisión de BRIN, esta propuesta finalmente fue declarada exitosa mediante la carta de notificación número 066.01/Y.SAPIN/X/2025 del 8 de octubre de 2025.

«Durante el proceso de preparación, recibimos mucha orientación del Sr. Arif, quien ayudó a fortalecer el diseño metodológico y la preparación del equipo. El apoyo de los profesores supervisores también fue muy fuerte, para que esta investigación pudiera tener éxito en el escenario nacional», dijo Selvi.

Selvi reveló que el internado islámico Daarul Qur’an en Colomadu también acogió con agrado la presencia de este estudio. Según sus palabras, el internado islámico brinda todo su apoyo y está preparando un permiso oficial para cooperar con el equipo de investigación de la UMS.

En el futuro, los resultados de este estudio se desarrollarán en un programa de entrenamiento postural para estudiantes, titulado Pesantren Healthy Posture, que se espera que se convierta en un modelo para la intervención de fisioterapia comunitaria en el entorno del internado islámico.

Además, el equipo pretende que los resultados de la investigación se publiquen en la Revista Indonesia de Fisioterapia Aplicada (SINTA 3) como una forma de contribución académica de los estudiantes de la UMS a la investigación basada en evidencia.

«Esperamos que esta investigación no sólo se limite al nivel académico, sino que también pueda aplicarse en términos reales para mejorar la actitud saludable y la comodidad de aprendizaje de quienes memorizan el Corán», dijo.