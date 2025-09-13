El equipo de fisioterapeuta de UMS admite programas de juego en Sukoharjo para expandir el acceso a los servicios de salud

Solo (Antara): el equipo del fisioterapeuta de estudiantes profesionales de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) también jugó un papel activo en el éxito de la implementación del Programa de Arte Mobile Specialists (Play) para ampliar el acceso a los servicios comunitarios en el Jatisobo -Dicto -Vorpszaal.

El doctor Puskesmas Polokarto Dr. Steffi Meidiana dijo que la participación de los estudiantes aumentó el poder de los trabajadores de la salud y una herramienta de aprendizaje real en el campo.

Games es un programa innovador del gobierno provincial del Java central para llevar a los médicos especializados directamente a la aldea. Este programa está destinado a expandir el acceso del público a los servicios de salud, en particular los limitados por la distancia y los costos para buscar tratamiento en el hospital.

Más de 30 trabajadores de la salud participaron en la implementación en la aldea de Jatisobo. Consistieron en 5 médicos especializados del Hospital Nirmala Suri, a saber, especialistas infantiles, medicina interna, útero, rehabilitación psiquiátrica y médica, más profesionales generales, enfermeras, fisioterapeutas, obstetras, analistas de salud, relaciones públicas de los equipos de coño.

La presencia de estudiantes profesionales de fisioterapeuta de UMS también suplementa un suplemento a los servicios de salud al tiempo que apoya la educación comunitaria.

Dijo que este programa se sintió muy útil. Según él, los aldeanos a menudo se enfrentan a las dificultades para obtener servicios de médico especializados debido al acceso limitado y los costos de viaje son bastante altos. Es por eso que las actividades de burbujas son una respuesta real a sus necesidades.

«Este programa está presente como una forma de dedicación conjunta para mejorar la calidad de los servicios de salud pública, mientras que se fomenta la productividad de los ciudadanos reduciendo la carga de los costos de salud», dijo Steffi.

Uno de los estudiantes profesionales de fisioterapeuta de UMS Nugraha Satya Ramadhan, S.Kes., Muy orgulloso de estar directamente involucrado.

«Es un honor para nosotros participar en esta actividad de llamadas, donde esta actividad es la primera vez en Polokarto, exactamente el pueblo de Jatisobo, el área donde practica nuestra comunidad», dijo.

Además de ayudar a los controles de salud pública, los estudiantes también ofrecen educación educativa. Este entrenamiento se considera importante, dado el caso de un accidente cerebrovascular, en particular el accidente cerebrovascular hemorrágico, es bastante alto en la regencia de Sukoharjo. Según los datos de la oficina de salud, la prevalencia de enfermedades no intencionadas (PTM) en esta región ha seguido aumentando en los últimos años.

Los servicios de salud generales no solo son los estudiantes profesionales de fisioterapia de UMS también involucrados en el estudio de inclusión en la aldea local. Allí ofrecen ayuda y terapia para niños con necesidades especiales (ABK) y personas con discapacidades, al tiempo que apoyan el programa de empoderamiento iniciado por el gobierno local.

Para Nuggraha Satya Ramadhan, la presencia de estudiantes de UMS en el programa Siering que se celebró el sábado (8/16) no solo enriqueció beneficios para la comunidad, sino también la experiencia académica y el servicio estudiantil enriquecido.

«Debido a esta participación, los estudiantes pueden comprender directamente los desafíos de la salud pública, así como mejorar las habilidades de fisioterapia profesional», dijo.