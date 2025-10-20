El embajador de las artes de la ciudad de Tegal hizo una hermosa aparición en el pabellón TMII de Java Central

Tegal (ANTARA) – La actuación de los Embajadores de las Artes de la ciudad de Tegal en el Pabellón de Java Central, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) presentó una actuación colosal titulada Malang Sumirang – Kenduri Cinta Mbah Panggung el domingo por la mañana (19/10).

A la actuación asistieron el alcalde de Tegal y su esposa, el teniente de alcalde de Tegal, el secretario regional del DPRD de la ciudad de Tegal, el jefe de la OPD, el jefe del subdistrito, el jefe de la aldea dentro del gobierno de la ciudad de Tegal, IKBT Bahari Ayu Jakarta, el jefe del MKKS y el director de la escuela secundaria pública de la ciudad de Tegal, así como miembros del público en general.

En su discurso, el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, acompañado por su esposa, Girl Sephi Febriana, dijo que la colosal actuación de Malang Sumirang Kenduri Cinta Mbah Panggung fue una prueba clara de que el patrimonio cultural no sólo debe recordarse sino mantenerse siempre vivo.

«Realmente aprecio a todo el equipo de producción, artistas y seguidores por este extraordinario trabajo», añadió Dedy Yon.

En la ocasión, Dedy Yon también dejó claro a los habitantes de la ciudad de Tegal que han migrado que deben estar unidos en cada situación, no sólo durante el Eid o cuando regresan a casa, sino en diversas situaciones, como durante las elecciones, se espera que la participación de los residentes que han migrado pueda aumentar.

«Esperamos que los residentes de la ciudad de Tegal que han emigrado tengan una mayor participación electoral durante las elecciones en comparación con las elecciones anteriores», dijo Dedy Yon.

Dedy Yon también nos invitó a mantener la solidaridad, la unidad y el sentido de pertenencia.

«No permitamos que las diferencias de puntos de vista nos dividan. De hecho, con una diversidad de experiencias, orígenes y luchas, podemos enriquecernos mutuamente para el progreso mutuo», dijo Dedy Yon.

El presidente general de la Asociación de Migrantes de Java Central y comisionado del PT MRT Yakarta, Leles Sudarmanto Mangun Nagoro, dijo que la sinergia continuará.

«Pronto regresaremos a casa para el Eid, esperamos que el gobierno de la ciudad de Tegal brinde asistencia a los viajeros que regresan de la ciudad de Tegal. Aparte de eso, espero que el arte y la cultura de la ciudad de Tegal puedan seguir funcionando bien y preservarse», dijo Leles.

El presidente general de IKBT Bahari Ayu, Tafakurrazak, espera que haya cooperación entre el pueblo de Tegal en Jabotabek y el gobierno de la ciudad de Tegal para que la comunicación y la solidaridad puedan continuar.

«La ciudad de Tegal tiene un gran potencial para la cooperación, ojalá seamos mejores y tengamos un valor beneficioso para las comunidades extranjeras y la sociedad en general», dijo Tafakurrazak.

Sarido, jefe de la Oficina de Enlace Provincial de Java Central, agradeció al gobierno de la ciudad de Tegal por realizar activamente actuaciones de embajadores de arte en el Pabellón Provincial de Java Central de TMII.

«La ciudad de Tegal siempre ofrece actividades extraordinarias, se ha demostrado que la ciudad de Tegal ha logrado el mejor desempeño en términos de embajadores del arte en 2024. Y este año también seremos testigos de actuaciones interesantes, esperamos que la ciudad de Tegal también sea incluida entre los tres mejores artistas con mejor desempeño este año. Gracias al Ayuntamiento de Tegal por brindar lo mejor. Además, también habrá controles médicos gratuitos, admisiones E-KTP para residentes inmigrantes y exhibiciones. varias MIPYMES”, afirmó Sarindo.

Plt. El Jefe del Servicio de Educación y Cultura de la ciudad de Tegal, M. Ismail Fahmi, declaró en su informe que el propósito de llevar a cabo la Actividad de Actuación del Embajador de las Artes de la ciudad de Tegal en TMII es preservar y desarrollar el rico potencial de las artes y la cultura superiores de la ciudad de Tegal para que sean mejor conocidas, difundidas y amadas por el público para que se convierta en un bastión de la identidad nacional para que no se vea influenciada fácilmente por la cultura extranjera y pueda proporcionar un valor útil. para los propios perpetradores en particular y para la comunidad en general.

Además de la aparición del Embajador de Arte de la ciudad de Tegal, esta actividad también proporcionó chequeos médicos gratuitos y grabaciones E-KTP para invitados y residentes de la ciudad de Tegal que se encontraban en el extranjero, y también presentó una exposición de MIPYMES.