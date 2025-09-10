ANKARA (Antara) – El Ejército de Nepal se hizo cargo del poder el martes por la noche después de una protesta fatal durante dos días, matando a 20 personas y el gobierno fue elegido por el primer ministro de KP, Sharma Oli.

«El ejército opera en todo el país», dijo los medios de comunicación Setopati.

Los soldados fueron movilizados para mantener la ley y mantener el orden cuando los manifestantes dañaron la propiedad pública, así como la liberación de prisioneros.

Las víctimas heridas alcanzarían a un estimado de 350 personas.

Nepal ha experimentado un evento dramático desde el lunes, después de una prohibición de las redes sociales, y solicitó la plataforma multinacional para abrir sus oficinas en el país del Himalaya que estaba encerrado en el país.

La política causó protestas masivas en la capital Katmandú. Los manifestantes asaltaron edificios públicos y oficinas de partidos políticos, además de ingresar al edificio parlamentario antes de quemarlo.

Los manifestantes también quemaron la casa de los altos líderes, incluida la oficina del presidente. La protesta continúa, aunque el gobierno ha anunciado la retirada de la prohibición de las redes sociales.

