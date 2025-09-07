El edificio se derrumbó durante la celebración del cumpleaños en Ciapus, tres fueron asesinados

Bogor Regency (Antara) – Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Bogor Regency (BPBD) informó una construcción de reuniones (lugares de reunión) en la aldea de Ciapus Kompas, la aldea de Sukamakmur, distrito de Ciomas, Bogor Regency, Java Occidental, invortada durante el Conmemorativo de Commemorative of the Commemoration of the Commemorator.

Los empleados de emergencia y la logística de la Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Bogor Regency (BPBD) dijeron Jalaludin, basado en datos temporales, el incidente mató a tres personas e lesionó a docenas de otros participantes.

Según los datos temporales, más de 30 personas han resultado heridas y ahora están en tratamiento médico en el Hospital Bogor City, el Hospital Medical Dramaga y el Hospital PMI de Bogor City.

Mientras tanto, tres víctimas fueron declaradas muertas. Son Irni, un residente de la aldea de Sukamakmur que murió en el Hospital Medical Dramaga; Wulan, residente del pueblo de Sukaluyu, quien murió en el Hospital PMI de Bogor City; Junto a Yati, un residente del pueblo de Sukaharja que murió en el Hospital Bogor City.