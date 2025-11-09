El DPRD de la ciudad de Semarang está de luto – ANTARA News Central Java

Semarang (ANTARA) – El DPRD de la ciudad de Semarang lamenta la muerte de Vincentius Djoko Riyanto, esposo de la alcaldesa Agustina Wilujeng, quien también es legisladora en la capital de Java Central.

El secretario de la Comisión C del DPRD de la ciudad de Semarang, Danur Risprianto, en Semarang expresó sus condolencias el domingo por la muerte de su colega de la comisión.

«Es una figura sencilla y un modelo a seguir para los amigos del comité», dijo Danur.

Recordaba al difunto Djoko como una figura tranquila, pero madura en su pensamiento.

El DPRD de la ciudad de Semarang, continuó, perdió a una figura que había influido en el recorrido legislativo en esta ciudad.

Rahmulyo Adi Wibowo, miembro de la Comisión A del DPRD de la ciudad de Semarang, ambos de la facción del PDIP, también expresaron sus condolencias.

«Como colegas del DPRD de la ciudad de Semarang, naturalmente sentimos que hemos perdido un ‘amigo con quien hablar'», dijo.

Recordó al fallecido Djoko Riyanto como una persona amable, amigable, tranquila y reflexiva.

Djoko Riyanto, marido de la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, murió el domingo tras recibir tratamiento en el Hospital Telogorejo de Semarang.

El fallecido dejó esposa y tres hijos, Yohana Citra Mahardika, Nicolaus Tzar Dewa Nugraha y Alexander Riandro Satria Wicaksono, así como un nieto.

Se espera que el cuerpo sea enterrado en el cementerio público (TPU) Srondol Wetan Durian, Semarang.

