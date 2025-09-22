El DPRD de Banyumas respalda la evaluación del beneficio legislativo

PURWOKERTO (Antara) – De Banyumas Regency DPRD, Java Central, apoya el paso de evaluación del Reglamento Número 9 de Banyumas de 2024 sobre los derechos financieros de liderazgo y miembros de la DPRD, en particular relacionado con las declaraciones de vivienda y transporte.

El presidente del Partido Demócrata Indonesio (PDI) de la lucha de Banyumas DPRD, Agus Priyanggodo en Purwokerto, Regencia de Banyumas, dijo el lunes que la actitud de apoyar la evaluación del Perbup se tomó después de investigar las dinámicas políticas y las aspiraciones y aspiraciones.

«Con todas nuestras limitaciones, como las personas que están lejos de ser perfectas, la facción PDI-P transfirió la máxima disculpa a toda la comunidad de Banyumas Regency», dijo.

Es por eso que, dijo, la factura PDI -P invitó a la regencia del Gobierno de Banyumas a evaluar el número 9 de Perbup de 2024 como más de acuerdo con las ambiciones de la comunidad.

Además, su partido también enfatizó la dedicación para continuar mejorando y fomentando los valores de la reforma, la realización de un gobierno limpio y un buen gobierno (buen gobierno Y buen gobierno).

«La fiesta de PDI Perjuangan del DPRD de Banyumas continuará mejorando el rendimiento y desempeñando las principales tareas y funciones en legislación, presupuesto y supervisión para garantizar la realización de la política del gobierno local que son las personas profesionales», dijo AGUS.

El partido PDI Perjuangan también explicó sujeto a las disposiciones legales aplicables y las regulaciones gubernamentales, y estaba listo para ser transparente al recibir aportes de la comunidad Banyumas.

Mientras tanto, Joko Pramono, miembro del Partido de la Justicia Prosperosa (PKS) dijo Faction.

Según él, el PKS de fiesta para el poder ejecutivo, en este caso, el Banyumas está lloviendo, para revisar el número 9 de Perbup de 2024, en particular aquellos que regulan el tema de los recargos de vivienda y los asignaciones de transporte para líderes y miembros de DPRD, de acuerdo con el corredor legal y las reglas aplicables.

«El Partido PKS siempre se esfuerza por elegir los intereses y ambiciones de la comunidad. Por lo tanto, los gerentes para poder utilizar los derechos de la gestión financiera regional para ser más sabios y, por supuesto, de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo, quien también es el vicepresidente del DPRD de Banyumas.

Anteriormente Banyumas regente regente regente regente tri Lostiono que todavía estaba esperando desarrollos e involucrando a varias partes, incluido el DPRD de Banyumas con respecto a

Admitió que no podía necesariamente reducir el valor del reembolso porque tenía que pasar por un mecanismo con el Banyumas Regency DPRD.

«Si de repente me reduce sin base, sería incorrecto. La pelota ahora está en el consejo, lo discutiremos juntos. Lo que está claro es que el mecanismo debe tomarse de acuerdo con las reglas», dijo en Purwokerto, jueves (9/18).

Según él, la preparación de los recargos de vivienda como se indica en el perbup de Banyumas, número 9 de 2024, ha completado un mecanismo valuación Y estudio legal para que las reglas emitidas en ese momento fueran consideradas válidas.

También enfatizó la apertura del gobierno regional si el público exigía transparencia con respecto al salario y el reembolso de los funcionarios.

«Solo ve, nada está cubierto. Todo está de acuerdo con las reglas y mecanismos que se aplican», dijo el regente de Sadewo.

El artículo 9 del Reglamento Banyumas No. 9 de 2024 establece que el liderazgo y los miembros del DPRD reciben subsidios de vivienda en forma de dinero dada cada mes, cada uno equivale a RP42.625,000 para el Presidente de los miembros del DPR.

Mientras que el artículo 10 establece que el liderazgo y los miembros del DPRD reciben asignaciones de transporte cada mes, cada monto de RP14,500,000 para el liderazgo de DPRD y RP13,500,000 para los miembros de DPRD. Debido a que el gobierno regional puede ofrecer vehículos oficiales para líderes de DPRD, no se otorgan recargos de transporte para los líderes de DPRD.

