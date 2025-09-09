El DPR dijo que había un candidato a la justicia de la Corte Suprema que supuestamente habría aprobado el plagio nuevamente

JAKARTA (Antara) – Miembro del Comité de Representantes III Bimantoro Wiyono se refirió a un candidato para la Corte Suprema que había fallado en la selección anterior debido al caso de plagio, pero ahora nuevamente aprobó la selección de candidatos para jueces de la Corte Suprema en 2025.

Bimantoro se refirió a esto después de ver la lista de nombres de jueces potenciales de la Corte Suprema que tomarán la debida diligencia y la decencia. Afirmó reconocer la cifra de un candidato que, según los informes, tuvo tiempo de hacer plagio, porque anteriormente se convirtió en un legislador que probó la cifra.

«Hay varios nombres de candidatos que vi antes del plagio, ¿por qué volvería a entrar en esta selección? ¿Cuál es la decisión de KY para que todavía tolera las cosas», dijo Bimantoro durante una reunión con la Comisión Judicial (KY) en el complejo del Parlamento, Yakarta?

Dijo que la cifra había participado repetidamente en la selección de candidatos para la Corte Suprema, pero falló. De esta manera, dos también dudaron de la calidad y credibilidad del Comité de Selección (Pansel) de KY.

«No tenemos problemas personales aquí, pero lo que preguntamos es responsable y de calidad y credibilidad, lo que ha sido hecho por KY, entonces, cuyo explicación es por qué esto se puede hacer continuamente y cada uno apropiado todavía hay personas», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial Rifai Amzulian Rifai opinó que la cifra que había pasado anteriormente porque fue acusado de plagio en realidad no era plagio, pero citó su propio trabajo mientras tomaba la prueba.

Eso, dijo, podría ser discutido.

Por otro lado, explicó que no había reglas que prohíban a las personas que no habían seguido la selección nuevamente. Pero se aseguró de que la persona que había fallado no calificó para la próxima selección.

«Nos aseguramos de que las personas que no sean factibles, ciertamente no continúen en la próxima prueba, lo aseguro», dijo Amzulian.

