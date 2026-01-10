El DPD dijo que Java Central Sur tiene el potencial de convertirse en un nuevo eje económico

Cilacap, Java Central (ANTARA) – Abdul Kholik, miembro del DPD, cree que la región sur de Java Central tiene un gran potencial para desarrollarse como un nuevo eje económico al tiempo que reduce las brechas de desarrollo entre las regiones.

«Hasta ahora, el potencial agrícola, marítimo y turístico de Java del Sur no ha sido óptimo porque todavía opera de forma independiente entre distritos, por lo que necesita integrarse en un espacio económico que se refuerce mutuamente», dijo el sábado después de una discusión en Cilacap, Java Central.

Dijo que hasta ahora la parte sur de Java Central a menudo se ha quedado atrás en comparación con la región norte, que se desarrolló primero gracias al apoyo de la infraestructura y los centros industriales.

De hecho, afirmó, la región sur tiene recursos naturales abundantes y estratégicos si se gestionan de manera integrada.

Según él, hay tres sectores líderes que pueden convertirse en la fuerza impulsora de la economía de Java Central Sur, a saber, el sector agrícola o agrícola, el sector marítimo y marítimo y el sector turístico.

«Estos tres sectores están distribuidos uniformemente en la región sur de Java Central y están interconectados», dijo.

Dijo que el concepto de Java Central Sur fue diseñado para integrar al menos de siete a 10 distritos en una fuerza económica complementaria.

Según él, estos distritos son Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Purworejo y Wonosobo, y es posible incluir zonas fronterizas de Java Occidental como Pangandaran, Tasikmalaya y Ciamis.

“Esta área estará conectada a través del eje sur, comenzando desde la región oriental conectada con Yogyakarta, Cilacap como eje central, hacia el oeste conectada con Tasikmalaya o Bandung”, dijo.

Dijo que la idea de desarrollar Java Central Sur se posiciona no sólo como un área de integración económica, sino también como parte de una solución descentralizada independiente.

Según sus palabras, uno de los planes impulsados ​​es el desarrollo de zonas agromarítimas especiales destinadas a apoyar la seguridad alimentaria nacional.

Consideró que este enfoque está en consonancia con la política del gobierno central, que actualmente promueve la independencia y la seguridad alimentaria.

De hecho, dijo, la respuesta del gobierno central a la idea de Java Central Sur fue bastante positiva, una de las cuales estuvo marcada por la implementación de la Asamblea Nacional de Coordinación de Java Central Sur en el sector de infraestructura.

Mientras tanto, el coordinador del Presidium del Consejo Regional de Familias de Antiguos Alumnos de la Asociación de Estudiantes Islámicos (MD KAHMI) de Cilacap Regency, Hamidan Majdi, dijo que su partido respondió positivamente a la idea de desarrollar Java Centro-Sur y estaba dispuesto a fomentar la cooperación interregional para que esta idea pueda realizarse concretamente.

Según él, Java centro-sur es un reflejo de los esfuerzos para hacer realidad el quinto principio de Pancasila, que es la justicia social para todos los indonesios, especialmente aquellos de la región sur que están relativamente subdesarrollados.

“La idea de Java Central-Sur no debe seguir siendo simplemente un discurso o una cuestión política, sino que debe realizarse mediante el trabajo conjunto y movimientos sostenibles entre distritos”, afirmó.

Dijo que MD KAHMI Cilacap, junto con varias partes, planean continuar las discusiones y la consolidación en varias áreas de la región sur de Java Central para que el desarrollo pueda lograrse rápidamente y tener un impacto real en el bienestar de la comunidad.

