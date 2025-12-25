El director general del PLN evalúa la preparación navideña en la Iglesia Catedral

Semarang (ANTARA) – El director presidente de PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, visitó la Iglesia Catedral de Semarang el miércoles para verificar de inmediato la disponibilidad del suministro de electricidad para respaldar la serie de servicios de Navidad de 2025 y la víspera de Año Nuevo de 2026.

Durante la visita, Darmawan estuvo acompañado por el director de distribución de PT PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, el director de gestión jurídica y de capital humano de PT PLN, Yusuf Didi Setiarto, y la dirección de PLN.

Se realizan controles para garantizar que el sistema eléctrico del lugar de culto funcione de forma fiable, segura y sin parpadeos durante la celebración.

Destacó que el PLN presta especial atención a la electricidad en todas las iglesias de Indonesia para que los servicios navideños puedan ser solemnes y sin contratiempos.

“Nuestra labor es garantizar que el suministro eléctrico para conmemorar la Misa o la Nochebuena funcione sin problemas”, afirmó.

“Por eso, en las iglesias de toda Indonesia, hemos encargado al equipo del PLN que garantice que el sistema eléctrico sea seguro, que el suministro de electricidad sea confiable y para nuestras iglesias estamos construyendo un sistema sin parpadeos”, añadió.

Explicó que la confiabilidad de la electricidad en la Iglesia Catedral de Semarang se mantiene a través de un sistema de seguridad multicapa.

En la primera capa, el suministro eléctrico se suministra desde dos alimentadores diferentes. Además, PLN también instaló un UPS con una capacidad de 250 kVA y un generador como energía de respaldo en el lugar.

Para apoyar los servicios religiosos en la iglesia también se ha preparado un UPS de 10 kVA, para que el suministro eléctrico se mantenga estable y sin interrupciones.

Mientras tanto, el jefe de la Iglesia Catedral de Semarang, el padre Yosafat Dhani Puspantoro Pr. Expresó su agradecimiento por la especial atención prestada por el PLN a la seguridad del suministro eléctrico durante las celebraciones navideñas.

Según él, la asistencia suele aumentar significativamente durante los días festivos en comparación con los días normales.

«En la Iglesia Catedral de Semarang, la capacidad dentro de la iglesia es de unas 800 personas. Sin embargo, con la adición de tiendas de campaña en el área exterior, el número de personas puede llegar a 3.000 personas», dijo.

Con el apoyo de una electricidad confiable y una iluminación garantizada, dijo, esto sin duda será de gran ayuda para las celebraciones navideñas en la Iglesia Catedral de Semarang.

“Que sea de bendición para que la gente pueda adorar y servir bien”, dijo.