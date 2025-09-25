El Día Nacional de los Agricultores en Demak fue animado por el movimiento de comida barata

DEMAK (Antara) – El Gobierno de Demak Regency, Java central junto con Bulog Perum mantuvo un movimiento de alimentos barato (GPM) al ofrecer arroz SPHP, aceite de cocina y huevos a precios asequibles para que la comunidad coincida con el Día Nacional de los Agricultores.

El jefe de la Agencia Agrícola y de Alimentos de Demak Regency Agus Hawan en Demak, dijo el jueves que este GPM era una forma de respeto y aliento para apoyar a los agricultores para que sean más avanzados, independientes y prósperos.

«Alhamdulillah, los gobiernos centrales y regionales, en particular la regencia de Demak, a través del regente, siempre son proactivos para los agricultores. Asistencia en forma de maquinaria agrícola, semillas, fertilizantes no subsidados y otros que ofrecen libres para aumentar la productividad agrícola.

AGUS también dijo que, además de GPM, esta actividad también estaba vinculada a la vacunación de rabia libre para las mascotas.

Mientras que el regente de Demak Eisti’anah enfatizó que Demak Regency como una de las áreas nacionales de amortiguación de alimentos continúa haciendo avances para mejorar la producción agrícola, una de las cuales es a través del programa de la tercera temporada de plantación (MT3) que solo comenzó este año.

«Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se espera que el programa MT3 mejore los rendimientos de arroz y el pozo de los agricultores. Estamos dedicados a mantener el riego, normalizar el río y ofrecer pleno apoyo para que el país agrícola siga siendo productivo», dijo.

En esa ocasión, el Regente también apeló a la comunidad que ya no usara trampas de electricidad peligrosas, sino que presentó más seguro.

No solo eso, Eisti’anah también invitó a la comunidad a tomar mascotas, incluidos los gatos, a obtener vacunas de rabia gratis. Según él, este paso es importante para mantener la salud de los animales y proteger a las personas contra enfermedades peligrosas.

«Feliz Día Nacional de los Agricultores. Esperamos que los agricultores nunca estén cansados ​​de la agricultura y seguirán siendo la primera línea para mantener la seguridad alimentaria en la regencia de Demak e Indonesia», concluyó el regente.

