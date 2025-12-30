El delantero del PSIM Rafinha se une al PSIS Semarang

Yakarta (ANTARA) – El club PSIM Yogyakarta de la BRI Super League ha cedido al delantero extranjero Rafinha al club PSIS Semarang del campeonato Pegadaian antes de la segunda mitad de la temporada 2025/2026.

El entrenador del PSIM Yogyakarta, Razzi Taruna, citado en la página web oficial del club, explicó el lunes que este traspaso fue el resultado de un acuerdo cuidadosamente estudiado.

«Discutimos juntos para encontrar la mejor solución. Finalmente, acordamos liberar a Rafa (el apodo del jugador cuyo nombre completo es Rafael De Sa Rodrigues) al PSIS Semarang», dijo Razzi.

La dirección del PSIM Yogyakarta también expresó su gran aprecio por la dedicación de Rafa mientras vestía el uniforme de Laskar Mataram y Razzi evaluó que el jugador había jugado un papel importante en el desempeño del equipo hasta ahora.

Mientras tanto, Rafinha siente que su misión en PSIM Yogyakarta se ha completado con el éxito del equipo en el ascenso a la casta superior, y está orgulloso de ser parte de la historia del ascenso de Laskar Mataram.

En la temporada 2024/2025, el jugador de 33 años será un jugador clave detrás del éxito del PSIM Yogyakarta en la clasificación para la casta superior al marcar 20 goles en 22 partidos en la Liga 2.