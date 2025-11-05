El decano de la FK UMS destacó la profesionalidad y el aprendizaje permanente en el juramento de los nuevos médicos

Solo (ANTARA) – El decano de la facultad de medicina de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (FK UMS) enfatizó el profesionalismo y el aprendizaje permanente durante el juramento del médico en Solo, Java Central, el miércoles.

El juramento de los 55 nuevos médicos tuvo como tema Reminisientiam Ad Somnium: Recuerdos hacia un nuevo sueño, que se convirtió en un momento emotivo y el inicio de un camino de servicio para los jóvenes médicos egresados ​​de la UMS.

Los 55 futuros médicos se componen de 15 candidatos a medicina varones y 40 futuras doctoras, lo que eleva el número total de graduados de la Facultad de Medicina de la UMS desde 2004 a 1.634 graduados. La mejor graduada fue M. Zain Firdaus con un GPA de 3,87 y la graduada más joven fue Angelina ANP, quien completó con éxito sus estudios de medicina a la edad de 23 años y siete meses.

En sus palabras, la Decana de la Facultad de Medicina de la UMS, Dra. Flora Ramona Sigit Prakoeswa, M.Kes, Sp.DV, FINSDV., destacó la lucha de los oficiales juramentados que habían pasado por un largo proceso, desde la pandemia, la formación clínica hasta el examen médico nacional.

Enfatizó que convertirse en médico no se trata sólo de graduarse, sino también de responsabilidad moral y compromiso con la humanidad.

«Un médico debe ser profesional, religioso y de carácter noble. No basta con ser académicamente inteligente sino también con buen corazón, resiliente y con ganas de seguir aprendiendo durante toda la vida», afirmó.

Aconsejó a los nuevos médicos que no tuvieran miedo al fracaso y siguieran teniendo el coraje de intentarlo.

«Una vida por la que no se lucha nunca se ganará. El fracaso no es el final, sino una oportunidad para volver a levantarse. Sea un verdadero aprendiz de por vida», añadió en un tono inspirador.

Mientras tanto, el Vicerrector II de la UMS, Prof. Dr. Muhammad Da’i, S.Si., M.Sc., Apt., quien estuvo presente como representante del Rector de la UMS, felicitó a los nuevos médicos y sus familias. En su discurso destacó los tres valores más importantes que deben defender los médicos egresados ​​de la UMS: conocimiento, ética y servicio.

«La ciencia médica continúa desarrollándose, así que nunca dejen de aprender. Defiendan la ética profesional y hagan del servicio una forma de fe en Allah SWT. Ese es el sello distintivo de los médicos de Muhammadiyah que sobresalen en la ciencia, tienen integridad y sirven con corazón», enfatizó el profesor Dai.

También es un recordatorio de la importancia de permanecer humildes y comprometidos con los padres.

«Después de convertirte en médico, debes seguir siendo una persona humilde. El conocimiento y los títulos no tendrán sentido sin modales y respeto», dijo a la audiencia.

Hablando en la misma ocasión, el Presidente del Consejo Asesor Diario (BPH) de la UMS, los Dres. H. Marpuji Ali, M.Si., enfatizó que la profesión médica es parte de la da’wah de Muhammadiyah en el sector de la salud. Según él, la Facultad de Medicina de la UMS no es sólo una institución educativa sino también un medio para lograr amar ma’ruf nahi munkar a través de servicios de atención médica a la comunidad.

«Ser médico significa estar dispuesto a servir. Muhammadiyah está construyendo hospitales y clínicas en zonas remotas del país. Esperamos que haya médicos jóvenes que se atrevan a servir en zonas remotas y se conviertan así en una luz para los necesitados», afirmó Marpuji Ali.

Uno de los juramentados, la doctora Tía Mella Citra, en su discurso en nombre de sus compañeros, expresó su agradecimiento a los docentes, personal docente y padres de familia que habían apoyado su lucha.

“Hoy no es el final del camino, sino el comienzo de nuestro servicio a la sociedad. Gracias UMS, gracias padres de familia, por todas las oraciones y el amor que nos han traído hasta este punto”, dijo emocionado.

A la ceremonia de juramento del médico también asistieron dirigentes universitarios, representantes de los hospitales de la red, la Asociación de Médicos de Indonesia (IDI) Surakarta, Sukoharjo y Karanganyar, así como las familias de los oficiales juramentados. La procesión concluyó con una oración comunitaria y la entrega de un certificado de agradecimiento a los oficiales jurados y una foto grupal.

Con el nacimiento de 55 nuevos médicos, en el espíritu de ciencia, fe y caridad, la UMS reafirma su compromiso de formar profesionales de la salud que sean superiores, tengan integridad y estén listos para servir a la humanidad, además de fortalecer su compromiso de hacer realidad la visión de la UMS como un ‘líder universitario islámico’ que es islámico, esclarecedor, superior, global y sostenible y guía el cambio.