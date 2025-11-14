El debate científico de la UMS presenta a investigadores franceses debatiendo sobre la detección de emociones e intenciones humanas a través de la IA

Solo (ANTARA) – La Facultad de Comunicación e Informática (FKI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) celebró un debate científico con la investigadora y profesora de la Universidad de Toulouse, Francia, Leila Moudjari, sobre la percepción económica y las intenciones humanas a través de la IA o inteligencia artificial.

La actividad celebrada el viernes en la sala de reuniones FKI UMS en Solo, Java Central, planteó el tema: Decodificación de señales humanas: detección de emociones, intenciones y argumentos para aplicaciones en el mundo real: IA para atender las necesidades humanas.

Leila explicó el desarrollo de la investigación sobre cómo la inteligencia artificial puede leer señales humanas, desde emociones, intenciones hasta patrones de argumentación para apoyar diferentes necesidades en el mundo real.

«Estamos investigando cómo la IA puede comprender mucho más profundamente el lenguaje humano, de modo que esta tecnología realmente pueda ayudar a las personas y no reemplazarlas», afirma Leila.

La presencia de Leila en la UMS no es solo una visita académica, sino también parte de una colaboración de investigación establecida con el Vicedecano I FKI UMS Endang Wahyu Pamungkas, S.Kom., M.Kom., Ph.D.,. Endang explicó que esta agenda comenzó con una colaboración en investigación, respaldada por financiación de Francia.

«Al principio, Leila vino por una colaboración de investigación conmigo. Como había invitados del extranjero y el programa de estudios lo facilitaba, al final tuvimos una discusión científica», explica.

En su presentación, Endang destacó una de las investigaciones de Leila que se consideró muy relevante para Indonesia: el uso de la IA para la gestión de crisis de desastres. Según él, la capacidad de la IA para detectar emociones e intenciones en las publicaciones de las personas en las redes sociales puede acelerar las respuestas en situaciones de emergencia.

«Supongamos que la gente publica en las redes sociales que necesita ayuda. El sistema debe poder detectarlo rápidamente, para que las autoridades puedan actuar de inmediato», afirma.

Sin embargo, dijo que se debe prestar atención a los aspectos éticos al utilizar la IA. Según él, esta tecnología no debe utilizarse sin validación porque no siempre es precisa.

«No podemos confiar en la IA al 100 por ciento. Aún necesita ser validada y utilizada de manera ética», afirmó.

Por otro lado, Leila ve a Indonesia como un país con grandes desafíos y oportunidades en el desarrollo de una investigación en IA centrada en la humanidad. Dijo que el contexto social y la diversidad cultural de Indonesia abrieron un amplio espacio de investigación.

«Indonesia tiene una dinámica muy rica en el campo de la investigación del comportamiento y del lenguaje. Vemos un gran potencial para la cooperación en el futuro», afirmó.

Al concluir la sesión de entrevistas, Endang expresó sus esperanzas para el futuro de la colaboración internacional en investigación en la UMS. Enfatizó la importancia de demostrar la capacidad académica de la UMS para que cada vez más instituciones extranjeras quieran colaborar.

«Esperamos que en el futuro haya más cooperación, más intensidad y que los resultados puedan tener un impacto. Tenemos que demostrar que la UMS es capaz de trabajar juntos», afirmó.

Se espera que este debate científico se convierta en el punto de partida para una colaboración de investigación más amplia, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, que se centra en las necesidades humanas y el beneficio de la sociedad.