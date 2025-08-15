El cultivo de la ciudad de Pekalongan optimiza PSN PSN prevenir la fiebre de Knokkel

PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Pekalongan, Java central, continúa optimizando el exterminio del Muggennest (PSN) junto con la comunidad como un intento de evitar la propagación de la propagación de la fiebre hemorrágica (DHF).

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Pekalongan (Dinkes) Slamet Budiyanto en Pekalongan dijo el viernes desde enero de 2025 hasta finales de julio de 2025 que 130 casos de DHF o más se compararon con el mismo período del año anterior, no menos de 75 casos de DHF.

«El aumento en este caso está influenciado por factores climáticos inciertos. La lluvia y el calor que alternativamente causan la formación de muchos charcos, incluso en lugares que a menudo escapan de la atención del público», dijo.

Según él, de pie no solo está en el jardín o en el jardín local, sino también en lugares que rara vez se ven.

Aumentando este caso de fiebre cavada, dijo, no solo tuvo lugar en la ciudad de Pekalongan, sino también en varias otras regiones.

Evaluó que la participación de la comunidad en el exterminio de los nidos de mosquitos aún no es óptima porque dependen más de la niebla (niebla), aunque este método tiene sus propios procedimientos y reglas.

«FALSO No se puede hacer al azar. Este año hemos implementado FALSO No menos de 95 veces específicamente en el área con casos cercanos «, dijo.

Aconsejó a la comunidad que siempre mantuviera la condición del cuerpo para mantenerse saludable, también consumiendo vitaminas si es necesario.

Además, dijo, la importancia de mantener la higiene personal y ambiental, especialmente en la ubicación de los charcos o pilas de residuos, que es un lugar de cría de la taza.

«Esperamos que la comunidad retenga la limpieza del medio ambiente. Lo más importante es que hemos afectado, los primeros esfuerzos, el entusiasmo, la rutina y al mismo tiempo, así como la cooperación de coordinación máxima», dijo.

