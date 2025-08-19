El cuerpo en el embalse de Siranda, Semarang PDAM garantiza que se mantiene el suministro de agua limpia.

SEMARANG (Antara) – Tirta Courageal Regional Water Company (PDAM) Semarang City, Central Java, asegura que la entrega de agua limpia a los clientes se mantenga y no esté influenciada por el descubrimiento de cadáveres en el embalse de Siranda.

El director de PDAM de Semarang City, Yudi Indardo, en Semarang, explicó el martes que el embalse de Siranda era solo una reserva y no se usó por mucho tiempo.

«No hemos funcionado la condición actual del depósito. De hecho, no hemos funcionado desde marzo como parte de la instalación de distribución de agua limpia», dijo.

Según él, el embalse de Siranda solo actúa como una espalda o como un «respaldo» cuando un evento extraordinario tiene lugar en el sistema de distribución de agua limpia PDAM de Semarang City.

De acuerdo con el mapa de servicio, el embalse de Siranda fluía previamente a través de la calle Pahlawan, Simpang Lima, Ahmad Yani, Pandanaran, Atmodireo y sus alrededores.

«Sin embargo, solo repitimos (embalse de Siranda) como reserva si hay una corriente de ‘problemas’ en la instalación de tratamiento de agua (TGM) de Tirta Gajah Mungkur», dijo.

Entonces, dijo, el stock más importante para el área de Jalan Pahlawan, Simpang Lima, Ahmad Yani, Pandanaran y Atmodireo hasta TGM.

«De hecho, el Reservoirsiranda fue utilizado el 5 de julio por el último ‘retroceso’, y eso solo se usó durante ocho horas porque hubo mejoras importantes en la región de West Semarang. En ese momento instalamos una tubería de gran metro», dijo.

Para el depósito de Siranda, Yudi se aseguró de que se vaciara inmediatamente y se roció con antidisectante después de los hallazgos, aunque no se usó el flujo de agua en el camino.

«Garantizamos que la distribución del agua durante y después del incidente permanecerá de acuerdo con los estándares de Permenkes número 2/2023 con respecto a la determinación de los estándares para la calidad del agua potable», dijo.

Mientras tanto, el Presidente del Foro de Comunicación del Cliente del Cliente Semarang City Ngargono insistió en personas que son clientes que no se ven afectados por información engañosa en las redes sociales.

«Entendemos la comunidad psicológica, sí. Porque generalmente ‘yyah digerido’.

Entonces, dijo, la comunidad de clientes de PDAM no tiene que preocuparse por la calidad del agua limpia, y ya hay una explicación completa del gerente.

Anteriormente, la policía investigó los hallazgos del cuerpo en un depósito de agua o un embalse de Siranda a Jalan Diponegoro, Semarang City, Central Java.

Wakasat Resk Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar en Semarang, sábado (16/8), confirmó los hallazgos del cuerpo masculino.

Los resultados del cuerpo comenzaron con un informe sobre la presencia de personas desaparecidas, y cuando se encuentran, el cuerpo de un hombre desconocido en el depósito de agua todavía usa pantalones y zapatos.