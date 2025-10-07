El crecimiento económico de Batang alcanzó el 7,49 por ciento

BATANG (Antara) – El Gobierno del Regents Chap Batang, Java Middle, declaró que el crecimiento económico de la región alcanzó el 7,49 por ciento en el segundo trimestre de 2025, o más que el desempeño provincial y nacional de 5.3 por ciento y 5.12 por ciento.

Batang-Regent Faiz Kurniawan en Batang dijo el martes que es necesario mantener la unidad en todos los sectores y unir fuerzas con la comunidad, junto con el DPRD, TNI, POLRI, el servicio de enjuiciamiento público y todos los demás componentes.

«Expresamos nuestro agradecimiento por esta actuación. Gracias a Dios, este desempeño es el resultado de nuestro arduo trabajo, no solo del gobierno sino de toda la comunidad a los niveles más bajos», dijo.

Según él, gracias a la tendencia positiva del crecimiento económico y la disminución continua de las cifras de pobreza, la región tiene cada vez más confianza en el desarrollo como región de desarrollo con un gran potencial en Java central.

Heni Djumadi, jefe de la Oficina Central de Estadísticas de la Regencia de Batang, dijo que el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 alcanzó el 7,49 por ciento (YEJ), una cifra que incluso superó el objetivo del 7,45 por ciento para 2027.

El indicador del producto interno regional bruto (GRDP) también continúa aumentando, tanto a los precios actuales (ADHB) como a precios constantes (ADHK).

«El rendimiento máximo tuvo lugar en el segundo cuarto de 2025, con un GRDP ADHB de 8.19 billones de IDRen y un ADHK de 4.97 billones de IDR», dijo.

Dijo que el crecimiento económico también fue visible en un aumento de 6.79 por ciento trimestral en trimestre (C-a-C) y 4.12 por ciento trimestre a trimestral (Q-T-Q), lo que ilustra la dinámica de la economía de Batang, que continúa creciendo.

«El crecimiento económico regional también fue apoyado durante ese período por dos pilares importantes, a saber, el consumo de hogares y las inversiones brutas en activos fijos. La contribución del consumo de los hogares fue mayor, a saber, el 68.46 por ciento, mientras que las inversiones trajeron un 28.10 por ciento», dijo.