El crecimiento de la ciudad de Pekalongan se da cuenta de los servicios públicos basados ​​en datos

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Central Java, es una obligación de realizar servicios públicos que sean más efectivos, más transparentes y basados ​​en grandes y complejas colecciones de datos (Big Data).

El alcalde de Pekalongan para Arslan Djunaid en Pekalongan dijo el martes que la existencia de «big data» es ahora una necesidad urgente de las autoridades locales.

«Big Data es importante porque la acción posterior a la masa da como resultado una serie de edificios de oficinas y datos sobre la computadora dañada, por supuesto, son servicios internos y comunitarios. Con» Big Data «podemos estar mejor preparados para enfrentar tales situaciones», dijo.

Expresó su aprecio por la estrecha cooperación que se había establecido con la Agencia Central de Estadística (BPS), especialmente al proporcionar datos estadísticos precisos para varios sectores de desarrollo, como la agricultura, las cifras de pobreza y los porcentajes de desempleo.

«Alhamdulillah, hasta ahora nuestra colaboración y sinergia con BPS Beat Flexible, así como la provisión de estos» Big Data «. Intentamos lo más posible para que los servicios a la comunidad puedan seguir siendo óptimos», dijo.

El jefe de la agencia de estadísticas de la ciudad de Pekalongan, Hayu Wuranti, dijo en la era digital que los datos son una posesión muy valiosa en un intento de facilitar los servicios a la comunidad.

«Big Data», dijo, no solo es relevante, sino que también se ha convertido en una necesidad debido al potencial habitual de transformar las políticas públicas para ser más precisas, a meta y basada en la evidencia.

«Queremos investigar cómo se pueden procesar los datos enormes en una visión inteligente para apoyar la política gubernamental, especialmente en el medio ambiente», dijo.

