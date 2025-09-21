El coordinador de solitario de SPPG asegura que no haya una cocina ficticia MBG

Solo (Antara) – Coordinador de la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición de la Ciudad de Surakarta (SPPG) asegura que no haya una cocina ficticia gratuita (MBG) en el área.

«Hasta ahora no hay en solo», dijo el coordinador de Surakarta SPPG, Priyo Widyotoko en Solo, Central Java, domingo.

Dijo que más tarde alcanzaría el número de cocinas SPPG en solo 65 unidades. Hasta ahora, sin embargo, son alrededor de 15 unidades.

«Cinco cocinas más se están preparando», dijo.

Dijo que las cinco cocinas estaban ocupadas preparando, tanto el trabajo como el equipo que se necesitaba.

«Si todo se cumple, las cocinas deben esperar el pago de fondos de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN)», dijo.

Mientras tanto, dijo que la opresión del sistema MBG o SPPG no es posible para el SPP ficticio.

«No es posible. El problema es que la cocina ficticia no está registrada como socio de BGN, no es posible. Todas las cocinas que han liderado hasta ahora están registradas. Si los socios no pueden hacer estas funciones con seguridad», dijo.

Asumió que los primeros problemas de cocina ficticios eran SPP o cocinas que todavía estaban en el proceso de desarrollo.

«En mi opinión, la cocina ficticia aún puede considerarse el proceso de desarrollo. Hasta donde yo sé, es muy estricto que no haya una cocina ficticia», dijo.

El presidente de la Giri Kedaton Foundation, uno de los socios de BGN en Solo Raya, Catur Budi Santoso, dijo que en el SPPG había un jefe de la cocina de las consultas de desarrollo de Indonesia (SPPI) que fue capacitado, una licenciatura y licenciatura en cuentas.

«Además de participar en el entrenamiento, SPPI también está equipado con una guía o SOP. Mientras esté de acuerdo con la sopa de la cocina, creo que puede minimizar los eventos, como en otras áreas, a saber, envenenamiento. En solo no hay no», dijo.

Sin embargo, admitió que hubo varias evaluaciones y tareas (PR) en la implementación de MBG, una de las cuales impidió el rendimiento de la intoxicación por MBG.

«De nosotros, vea este programa de prioridad, más beneficios. Se deben realizar mejoras, se deben realizar mejoras. Nosotros, como la Fundación Mitra, también ofrecemos ayuda del punto propuesto, el proceso de construcción se extiende al proceso de la cocina», dijo.